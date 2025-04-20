ازدحام جدول المباريات يوقف تقليدا استمر 50 عاما في إيطاليا

سيكون عشاق الدوري الإيطالي لكرة القدم على موعد مع سابقة تاريخية لم تحدث في مباريات "الكالتشيو" منذ نحو نصف قرن.

وجرت العادة في إيطاليا بعدم إقامة المباريات في اليوم الذي يتزامن مع عيد الفصح (يصادف هذا العام الأحد 20 أبريل/نيسان 2025) وذلك منذ موسم 1977-1987، لكن التقليد لن يُلتزم هذا الموسم.

ويشهد الموسم الحالي حادثة تاريخية إذ ستُقام فيه مباريات جولة كاملة من الدوري الإيطالي طبيعيا في أحد الفصح، نظرا لكثافة جدول المباريات والالتزامات المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني.

المباريات التي ستُقام يوم غد الأحد ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي والتي تصادف الاحتفال بعيد الفصح:

إمبولي x فينيسيا على ملعب كارلو كاستيلاني.

بولونيا x إنتر ميلان على ملعب ريناتو دال آرا.

ميلان x أتالانتا على ملعب سان سيرو.

وعلّق أومبرتو كالكانيّو رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين على هذا الأمر "اللعب في يوم عيد الفصح هو انعكاس لكرة القدم في العصر الحالي، حيث لم تعد هناك مواسم ثابتة في كرة القدم كما هو الحال مع المناخ".

وأضاف "علينا أن نفكّر في لاعبي إنتر ويوفنتوس الذين سينضمون للمنتخب الوطني بعد نهاية الموسم، من أجل خوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أمام النرويج ومولدوفا يومي 6 و9 يونيو/حزيران المقبل".

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وشهد الدوري الإيطالي إقامة مباراتين فقط خلال أحد الفصح مدة الـ50 عاما الماضية لا جولة كاملة، وكانتا "حالتين استثنائيتين".

ففي عام 2004 أُقيمت مباراة بيروجيا وإنتر التي انتهت بفوز الثاني 3-2، وذلك بسبب الالتزامات الأوروبية "للنيراتزوري".

أما الثانية فكانت عام 2009 بين ريجينا وأودينيزي وانتهت بفوز الأخير 2-0، وكلتا المباراتين واجهت انتقادات حادة من رجال الدين المسيحيين.

حينها قال جورجيو كوستانتينو المتحدث باسم أساقفة إيطاليا "اللعب في عيد الفصح يشتت الناس عن القيام بواجباتهم كمسيحيين صالحين".

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي و10 عن أتالانتا قبل 6 مباريات من نهاية الموسم.