كشفت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول لا يزال مهتما بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين رغم عرض "الريدز" الأخير بتمديد عقده.

ويوجد عرض مطروح لتمديد عقد المصري صلاح إلى 8 سنوات في أنفيلد، لكن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المرجح أن تكون مدة العقد المعروضة على صلاح، بالنظر إلى سنه (32 عاما)، أحد أسباب عدم موافقته حتى الآن على تمديد عقده مع ليفربول.

وأكد مصدر رفيع المستوى لصحيفة "ديلي تلغراف" أن صلاح "لا يزال مهتما" بالدوري السعودي للمحترفين، وأنه على الرغم من أنه أعطى الأولوية لسماع عروض ليفربول، فإنه لا يزال يعتقد أن اللاعب المصري سيوقع هذا الصيف عند انتهاء عقده الحالي.

وأضافت أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين واثقة من أن الدولي المصري لا يزال يفكر في الانضمام إليها هذا الصيف.

وسبق أن رفض ليفربول عرضا بقيمة 193 مليون دولار في عام 2023 من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح.

خيارات أخرى

إلى جانب تمديد عقده مع ليفربول ومواصلة مسيرته المثيرة، أو المغادرة إلى الدوري السعودي مقابل عرضٍ سيكون بلا شك أكثر ربحية، هناك خيار ثالث أمام المصري، وهو الانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير آخر، مع أن هذا الخيار يُعتبر الأقل ترجيحا.

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ويأمل ليفربول في أن يقرر الفرعون البقاء في أنفيلد، لأنه يبدو قادرا على اللعب في أعلى المستويات لعدة مواسم أخرى.

ويُقدّم اللاعب المصري أداء رائعا، ويحتل صدارة قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 27 هدفا قبل 9 مباريات من نهاية الدوري.