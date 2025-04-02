زميل ميسي السابق في برشلونة: ليو مثال سيئ للاعبين الشباب

كشف نجم برشلونة السابق كيفن برينس بواتينغ عن تجاربه في مشاهدة الأسطورة ليونيل ميسي عن قرب، لكنه لم يُبدِ كثيرا من التعليقات الإيجابية عن استعدادات الأرجنتيني للمباريات.

وأشار بواتينغ إلى أن سلوك ميسي في التدريب كان له تأثير سلبي على لاعبي برشلونة الشباب.

لعب الدولي الغاني السابق إلى جانب الأرجنتيني أثناء إعارته إلى العملاق الإسباني من نادي ساسولو الإيطالي في موسم 2018-2019. وشارك في 4 مباريات فقط في جميع المسابقات مع البلوغرانا، لكنه قدم أداء كافيا للفوز بلقب الدوري الإسباني مع ميسي، الذي أنهى الموسم هدافا برصيد 36 هدفا.

ملاحظات سلبية

على الرغم من تألق الأرجنتيني في قيادة برشلونة إلى لقب الدوري الثامن في 11 عاما، فإن بواتينغ كان لديه بعض المعلومات الداخلية المفاجئة عن عادات تدريب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات.

وفي ظهوره على برنامج "ريو فرديناند يقدم"، اعترف نجم توتنهام هوتسبير السابق أن ميسي، البالغ من العمر (37 عاما)، لا يبذل جهدا كبيرا خلال التدريبات لدرجة أن روتينه أثر على لاعبي النادي الشباب.

وقال "قبل أن يخرج للإحماء لمواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كنا في غرفة الملابس، وكان جالسا هناك يتصفح هاتفه، بينما كانوا يدلكونه".

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"قبل دقيقتين من خروجنا، وقف وربط حذاءه وخرج. خلال الإحماء لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، قمنا بتحدي ضرب العارضة ثم عاد إلى الداخل. أجرى المدرب التعديل التكتيكي الأخير، كان ميسي يتحدث على الهاتف عبر فيس تايم، وقبل 30 ثانية من خروجنا إلى الملعب، جاء وارتدى قميصه، ثم دخل وسجل هدفا، ثم هدفا آخر وفزنا، 3-0″.

Lionel Messi's insane pinpoint free-kick goal against Liverpool has been voted as the Champions League goal of the season. 👏🎩 🎥 @ChampionsLeaguepic.twitter.com/MYaRahaP06 — 433 (@433) August 9, 2019

وأضاف "هذا ما فعله اللاعبون الشباب في برشلونة: مالكوم، ديمبيلي، نظروا إليه ولم يتدربوا، ثم ذهبوا إلى المباراة، وتعرضوا للإصابة".

ولعب بواتينغ لـ15 ناديا مختلفا في 5 دول مختلفة. في فترة وجوده في شمال لندن، كشف أن عاداته الإنفاقية خرجت عن السيطرة لافتقاره للانضباط اللازم ليكون رياضيا محترفا.

وقال في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا: "سأعود وأقول: لم أكن أعتبر كرة القدم وظيفة. كنت أحمق. كنت موهوبا، لكنني تدربت على الأقل ساعة واحدة في الملعب. كنت آخر من يصل وأول من يغادر. كنت أخرج مع أصدقائي. كنت أملك المال، وعشت حياة مترفة. لم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية قط. هذا يُغير مسارك المهني لاحقا".

وأضاف "اشتريت 3 سيارات في يوم واحد عندما كنت في توتنهام: لامبورغيني، وهامر، وكاديلاك. أقول للشباب: لا يُمكن شراء السعادة. لم ألعب، كانت لديّ مشاكل عائلية، وكنت خارج التشكيلة. كنت أبحث عن السعادة في الأشياء المادية: سيارة تُسعدك لمدة أسبوع. اشتريت 3 سيارات لأكون سعيدًا لمدة 3 أسابيع".