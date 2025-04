زميل ميسي السابق في برشلونة: ليو مثال سيئ للاعبين الشباب

كشف نجم برشلونة السابق كيفن برينس بواتينغ عن تجاربه في مشاهدة الأسطورة ليونيل ميسي عن قرب، لكنه لم يُبدِ كثيرا من التعليقات الإيجابية عن استعدادات الأرجنتيني للمباريات.

وأشار بواتينغ إلى أن سلوك ميسي في التدريب كان له تأثير سلبي على لاعبي برشلونة الشباب.

لعب الدولي الغاني السابق إلى جانب الأرجنتيني أثناء إعارته إلى العملاق الإسباني من نادي ساسولو الإيطالي في موسم 2018-2019. وشارك في 4 مباريات فقط في جميع المسابقات مع البلوغرانا، لكنه قدم أداء كافيا للفوز بلقب الدوري الإسباني مع ميسي، الذي أنهى الموسم هدافا برصيد 36 هدفا.

على الرغم من تألق الأرجنتيني في قيادة برشلونة إلى لقب الدوري الثامن في 11 عاما، فإن بواتينغ كان لديه بعض المعلومات الداخلية المفاجئة عن عادات تدريب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات.

وفي ظهوره على برنامج "ريو فرديناند يقدم"، اعترف نجم توتنهام هوتسبير السابق أن ميسي، البالغ من العمر (37 عاما)، لا يبذل جهدا كبيرا خلال التدريبات لدرجة أن روتينه أثر على لاعبي النادي الشباب.

وقال "قبل أن يخرج للإحماء لمواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كنا في غرفة الملابس، وكان جالسا هناك يتصفح هاتفه، بينما كانوا يدلكونه".

"قبل دقيقتين من خروجنا، وقف وربط حذاءه وخرج. خلال الإحماء لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، قمنا بتحدي ضرب العارضة ثم عاد إلى الداخل. أجرى المدرب التعديل التكتيكي الأخير، كان ميسي يتحدث على الهاتف عبر فيس تايم، وقبل 30 ثانية من خروجنا إلى الملعب، جاء وارتدى قميصه، ثم دخل وسجل هدفا، ثم هدفا آخر وفزنا، 3-0″.

