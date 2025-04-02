موعد مباراة ميلان ضد إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ميلان ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل/نيسان الجاري على ملعب سان سيرو.

ويبدأ ديربي الغضب الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر (الثامنة بتوقيت غرينتش).

ويدير المواجهة الحكم ميشال فابري.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا:

AD SPORTS Premium 1 (تعليق بلال علام)

canale 5 italia

Sport TV2 Portugal

STCTV

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وسيكون ديربي الغضب ثأريا بالنسبة لإنتر المتصدر للدوري بفارق 20 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثامن، لأن رجال المدرب سيموني إنزاغي خسروا مرتين أمام جيرانهم هذا الموسم، أبرزها في المباراة النهائية للكأس السوبر عندما تقدموا 2-0 قبل أن ينهزموا 2-3 في ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في 6 يناير/كانون الثاني.

وهي المرة الرابعة التي سيلتقي فيها ميلان مع جاره إنتر هذا الموسم، حيث خرج منتصرا على أرض الأخير 2-1 في 22 سبتمبر/أيلول الماضي في المرحلة الخامسة من الدوري، ثم جدد انتصاره متوجا بلقب الكأس السوبر في السعودية، وكان في طريقه إلى الفوز في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري في الثاني من فبراير/شباط الماضي، قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل (1-1) في الوقت بدل الضائع.

إعلان

ويعتبر الروسونيري واحدا من ثلاثة فرق فقط تغلبت على إنتر هذا الموسم بعد فيورنتينا ويوفنتوس، لكنه سيدخل المواجهة بمعنويات مهزوزة عقب خسارته أمام مضيفه نابولي 1-2 الأحد في الدوري، ما زاد مهمته في المنافسة على البطاقات الأوروبية تعقيدا.

في المقابل، يدخل "النيراتزوري" المواجهة منتشيا بخمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وفي بداية شهر حاسم جدا حيث يخوض أيضا ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ، ومباراتين صعبتين مع بولونيا الرابع وروما السادس، واللتين قد تكونان حاسمتين في دفاعه عن لقبه.

تقام مباراة الإياب في 23 أبريل/نيسان الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في 14 مايو/أيار على الملعب الأولمبي في روما.

المواجهات السابقة:

49 فوزا لإنتر

45 فوزا لميلان

27 تعادلا

تشكيلة ميلان المحتملة ضد إنتر:

مينيان، ووكر، بافلوفيتش، غابيا، هيرنانديز، فوفانا، موسى، بوليسيتش، رايندرز، لياو، أبراهام.

تشكيلة إنتر المحتملة ضد ميلان:

سومر، بيسك، أتشيربي، باستوني، زاليفسكي، باريلا، كالهان أوغلو، مخيتاريان، ديماركو، تورام، أرناوتوفيتش.