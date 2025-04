كريستيان سيبايوس.. موهبة تفوق ميسي لم يُكتب لها النجاح

كثيرون هم اللاعبون الذين قورنوا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعده البعض الأفضل في التاريخ، مثل بويان كريكيتش، أنسو فاتي، جيوفاني دوس سانتوس، ألين هاليلوفيتش والقائمة تطول، لكنهم لم يكونوا على قدر التوقعات.

هذه القائمة التي خذلت عشاق كرة القدم انضم إليها لاعب كانت موهبته أفضل من تلك التي لدى ميسي وفق وصف موقع "سبورت بيبل" البريطاني، ألا وهو كريستيان سيبايوس.

سيبايوس المولود عام 1992 انضم إلى أكاديمية لاماسيا في صيف عام 2004 وهو بعمر 11 عاما، ومع مرور الوقت استبشر مسؤولو برشلونة خيرا بسبب وجود موهبة جديدة سيكون لها شأن كبير في المستقبل.

واكتسب سيبايوس شهرة واسعة وهو بسن 14 عاما بعد ظهوره في مقطع فيديو مع البرازيلي رونالدينيو النجم الأسبق لبرشلونة.

في ذلك المقطع استعرض العديد من مواهب أكاديمية لاماسيا مهاراتهم أمام رونالدينيو، لكن سيبايوس هو من ترك الانطباع الأكبر بحركات غير عادية؛ من بينها مداعبة الكرة بالرأس مع خلع القميص بالوقت نفسه.

ولعب سيبايوس إلى جانب سيرجي روبيرتو وجيرارد دولوفيو في فئة الشباب وكان ينظر إليه على أنه أكثر موهبة من ميسي، وفق الموقع البريطاني.

لكن مسيرة سيبايوس عرفت لحظات قاسية فقد حالت الإصابات المتكررة دون تطوّره واستمراره مع برشلونة، مما أدى إلى رحيله عن الفريق الكتالوني في عام 2011.

وبعد رحيله عن برشلونة انضم سيبايوس إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي وهناك تألق مع فريق الشباب حيث سجّل 10 أهداف في 13 مباراة، ومع ذلك تمت إعارته إلى أروكا البرتغالي الذي منحه فرصة خوض أول مباراة احترافية في تاريخه.

وخلال موسم 2013-2014 خاض سيبايوس مع أروكا 24 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها هدفين فقط وصنع 3، وفي الصيف عاد إلى توتنهام مرة أخرى.

