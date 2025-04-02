قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تواصل الجدل التحكيمي في المسابقات الإسبانية وهذه المرة في بطولة كأس الملك خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في إياب الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة، التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، العديد من الحالات التحكيمية التي أسالت الكثير من الحبر وبعضها أغضب إيمانويل ألغواسيل مدرب ريال سوسيداد رغم أنه استفاد من أخرى.

أبرز هذه اللقطات كانت ضربة وجهها أليكس ريميرو حارس سوسيداد على وجه جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أثناء تنفيذ ركلة ركنية في الشوط الثاني.

ركلة جزاء لم تحتسب

وأكد الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس أن هذه اللقطة كانت واضحة للغاية، وكان على حكم الفيديو المساعد "فار" تنبيه زميله خافير ألبيرولا روخاس حكم الساحة لمراجعة اللقطة وبالتالي احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الملكي.

وشرح غونزاليس اللقطة بالقول "كان هناك تهور في تدخل الحارس، ولا يمكن تصنيف ذلك على أنه تلامس بسيط، حركة ذراع ريميرو كانت متهورة. لقد وجّه له صفعة".

واتفق حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في المسابقات الإسبانية مع رأي إيتورالدي غونزاليس، حيث قال "تدخل متهور من روميرو. إنها ركلة جزاء".

🖥️💥 El VAR continuó con su disparidad en el Real Madrid – Real Sociedad. 👉🏻 Bellingham remata y, tras ello, Remiro golpea con su mano en el rostro del inglés. ❌ ES PENALTI. ▪️ Se trata de una acción temeraria que, durante toda la temporada, se ha castigado con pena máxima. pic.twitter.com/3XRG16ymgV — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 1, 2025

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وكان فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضحية تدخّل قوي من نظيره جون أولاساغاستي لاعب سوسيداد، حيث طالب اللاعب البرازيلي وزملاؤه في النادي الملكي بمنحه البطاقة الحمراء لكن حكم الساحة اكتفى بالإنذار.

واتفق غونزاليس مع قرار حكم الساحة إذ شرح اللقطة بالقول "التدخل كان باستخدام الجهة الجانبية من الساق. نعم كان على مستوى مرتفع نوعا ما، لكنه مجرد خطأ يستحق الإنذار وليس الطرد".

أما حساب أركيفو فار فأكد أيضا على صحة قرار الحكم، إذ قال "صحيح أنه تدخل واضح لكنه لا يرقى إلى وصفه تدخلا خشنا".

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول طالب لاعبو ريال سوسيداد باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط الياباني تاكيفوسا كوبو داخل الصندوق إثر التحام مع فينيسيوس، لكن الحكم القريب من اللقطة قرر مواصلة اللعب.

وتمت مراجعة هذه اللقطة "بالفار" الذي أكد صحة قرار حكم الساحة، وهو ما شدد عليه إيتورالدي غونزاليس "أعتقد أن كوبو شعر بالتلامس وسقط بنفسه"، وهو نفس رأي حساب أركيفو فار أيضا.

⁉️💥 ¿La acción entre Kubo y Vinicius es suficiente para señalar penalti? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Si bien es cierto que el brasileño abraza al japonés, es el jugador de la Real Sociedad el que termina dejándose caer. ▪️ Alberola Rojas no apreció infracción alguna y el VAR lo confirmó. pic.twitter.com/xiwtVMHQ5D — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 1, 2025

هدف تشواميني

في الأثناء، ترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هدف ريال مدريد الثالث في مرمى سوسيداد، والذي سجله الفرنسي أوريلين تشواميني، لم يكن صحيحا رغم أنه جاء من ركلة ركنية.

وأوضحت "الركلة الركنية لم يكن يجب أن تنفذ أصلا، لأن اللعبة التي سبقتها شهدت حالة تسلل واضحة على كيليان مبابي".

Mbappe was offside here and confuse the Sociedad player, Madrid got a corner and score from the corner, the world knows. 🤌pic.twitter.com/bWvbtzwG1i — Football Ferreira (@FootFerreira) April 1, 2025

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وبدأت اللقطة بتمريرة من لوكا مودريتش إلى فينيسيوس الذي تحرّك في عمق دفاع الفريق الضيف، وفي تلك اللحظة كان مبابي في موقف تسلل واضح بمسافة كبيرة، إذ حاول الفرنسي في البداية الذهاب نحو الكرة لكنه توقف فجأة ولم يلمسها عندما مرت بجانبه.

وحسب رأي سبورت "رغم أن مبابي لم يلمس الكرة فإن وجوده أثّر بشكل واضح على مجريات اللعبة فيما سمح الحكم المساعد وحكم الساحة باستمرار اللعب وأدى إلى حصول ريال مدريد على ركلة ركنية ومنها سجل تشواميني هدفا بالرأس".

مدرب سوسيداد ينتقد

وبعد المباراة انتقد ألغواسيل مدرب ريال سوسيداد التحكيم خلال المؤتمر الصحفي، ووصف القرار بأنه "غير عادل".

وقال "هناك تسلل محتمل كان من المفترض أن يُحتسب، مثل هذه الحالات يتم احتسابها عادة من الأفضل عدم الحديث، لكنني متأكد تماما أنهم لم يكونوا ليحتسبوا الهدف لو كان لنا".

وأتم "تم إقصاؤنا من كأس الملك بالطريقة نفسها التي خرجنا بها من الدوري الأوروبي (أمام مانشستر يونايتد)، بمساعدات تحكيمية، ريال مدريد لا يحتاج إلى هذا النوع من المساعدات فهو ناد عريق وقد أثبت ذلك دائما عبر تاريخه. نحن نشعر بألم وحزن كبيرين".

يُذكر أن ريال مدريد حجز البطاقة الأولى في نهائي كأس الملك رغم تعادله مع ريال سوسيداد 4-4، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وينتظر ريال مدريد في النهائي المقرر يوم 26 أبريل/نيسان الجاري، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.