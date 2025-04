قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تواصل الجدل التحكيمي في المسابقات الإسبانية وهذه المرة في بطولة كأس الملك خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في إياب الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة، التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، العديد من الحالات التحكيمية التي أسالت الكثير من الحبر وبعضها أغضب إيمانويل ألغواسيل مدرب ريال سوسيداد رغم أنه استفاد من أخرى.

أبرز هذه اللقطات كانت ضربة وجهها أليكس ريميرو حارس سوسيداد على وجه جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أثناء تنفيذ ركلة ركنية في الشوط الثاني.

وأكد الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس أن هذه اللقطة كانت واضحة للغاية، وكان على حكم الفيديو المساعد "فار" تنبيه زميله خافير ألبيرولا روخاس حكم الساحة لمراجعة اللقطة وبالتالي احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الملكي.

وشرح غونزاليس اللقطة بالقول "كان هناك تهور في تدخل الحارس، ولا يمكن تصنيف ذلك على أنه تلامس بسيط، حركة ذراع ريميرو كانت متهورة. لقد وجّه له صفعة".

واتفق حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في المسابقات الإسبانية مع رأي إيتورالدي غونزاليس، حيث قال "تدخل متهور من روميرو. إنها ركلة جزاء".

وكان فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضحية تدخّل قوي من نظيره جون أولاساغاستي لاعب سوسيداد، حيث طالب اللاعب البرازيلي وزملاؤه في النادي الملكي بمنحه البطاقة الحمراء لكن حكم الساحة اكتفى بالإنذار.

واتفق غونزاليس مع قرار حكم الساحة إذ شرح اللقطة بالقول "التدخل كان باستخدام الجهة الجانبية من الساق. نعم كان على مستوى مرتفع نوعا ما، لكنه مجرد خطأ يستحق الإنذار وليس الطرد".

أما حساب أركيفو فار فأكد أيضا على صحة قرار الحكم، إذ قال "صحيح أنه تدخل واضح لكنه لا يرقى إلى وصفه تدخلا خشنا".

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول طالب لاعبو ريال سوسيداد باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط الياباني تاكيفوسا كوبو داخل الصندوق إثر التحام مع فينيسيوس، لكن الحكم القريب من اللقطة قرر مواصلة اللعب.

وتمت مراجعة هذه اللقطة "بالفار" الذي أكد صحة قرار حكم الساحة، وهو ما شدد عليه إيتورالدي غونزاليس "أعتقد أن كوبو شعر بالتلامس وسقط بنفسه"، وهو نفس رأي حساب أركيفو فار أيضا.

في الأثناء، ترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هدف ريال مدريد الثالث في مرمى سوسيداد، والذي سجله الفرنسي أوريلين تشواميني، لم يكن صحيحا رغم أنه جاء من ركلة ركنية.

وأوضحت "الركلة الركنية لم يكن يجب أن تنفذ أصلا، لأن اللعبة التي سبقتها شهدت حالة تسلل واضحة على كيليان مبابي".

Mbappe was offside here and confuse the Sociedad player, Madrid got a corner and score from the corner, the world knows. 🤌pic.twitter.com/bWvbtzwG1i

— Football Ferreira (@FootFerreira) April 1, 2025