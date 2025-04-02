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شاهد.. لاعب إنجليزي مغمور يسجل هدفا مذهلا

هدف اللاعب Luke Coulson
اللاعب الإنجليزي لوك كولسون استغل تقدم حارس ومدافعي الفريق المنافس ليسجل هدفا من مسافة بعيدة (مواقع التواصل)
2/4/2025

شهدت إحدى المباريات في دوري الجنوب الوطني -وهو مسابقة لكرة القدم في بريطانيا- تسجيل هدف بعيد المدى، اعتبره البعض الهدف الأجمل خلال العام الحالي.

وسجّل اللاعب لوك كولسون هدفا مذهلا لفريقه ويستون سوبر ماري في مرمى هورنشيرش ليكمل ثلاثيته الشخصية (هاتريك)، ويقود فريقه للفوز بنتيجة 4-2.

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وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، عاد كولسون إلى الخلف من أجل المساندة الدفاعية في أثناء تقدم جميع لاعبي الخصم، ومن بينهم الحارس، بحثا عن هدف التعادل.

ووصلت الكرة إلى كولسون ليسددها مباشرة نحو المرمى الخالي من حارسه من على بعد 90 ياردة (82.2 مترا)، لتستقر في الشباك.

وقالت الصحيفة البريطانية -في تعليقها على هذا الهدف- إن "كولسون أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريقه، وبطريقة سحرية استمرت الكرة في التدحرج نحو المرمى الخالي".

وأضافت "رغم أن كولسون كان يبعد حوالي 90 ياردة عن المرمى، لكن كرته كانت قوية بما يكفي لعبور خط المرمى".

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وحاول لاعبو هورنشيرش اللحاق بالكرة دون جدوى، حيث استقرت في الشباك وسط ذهول الجميع.

وأثار هذا الهدف احتفالات هستيرية بين لاعبي ويستون سوبر ماري وجماهيرهم التي كانت في المدرجات، كما تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي ورأى البعض أنه يستحق الترشح لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025.

ويحتل فريق ويستون سوبر مار المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، في حين تجمد رصيد هورنشيرش عند 55 نقطة في المركز الـ12 في دوري الجنوب الوطني، وفق شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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