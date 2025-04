شاهد.. لاعب إنجليزي مغمور يسجل هدفا مذهلا

شهدت إحدى المباريات في دوري الجنوب الوطني -وهو مسابقة لكرة القدم في بريطانيا- تسجيل هدف بعيد المدى، اعتبره البعض الهدف الأجمل خلال العام الحالي.

وسجّل اللاعب لوك كولسون هدفا مذهلا لفريقه ويستون سوبر ماري في مرمى هورنشيرش ليكمل ثلاثيته الشخصية (هاتريك)، ويقود فريقه للفوز بنتيجة 4-2.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، عاد كولسون إلى الخلف من أجل المساندة الدفاعية في أثناء تقدم جميع لاعبي الخصم، ومن بينهم الحارس، بحثا عن هدف التعادل.

ووصلت الكرة إلى كولسون ليسددها مباشرة نحو المرمى الخالي من حارسه من على بعد 90 ياردة (82.2 مترا)، لتستقر في الشباك.

What a strike 😮 ⚽@WSM_AFCOfficial's Luke Coulson scored from inside his own penalty area!

Have you ever seen a goal from so far out? pic.twitter.com/Ve2UsIHb6m

— BBC Somerset (@bbcsomerset) March 31, 2025