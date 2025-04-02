سان جيرمان يبلغ نهائي كأس فرنسا بريمونتادا أمام دنكرك

قلب باريس سان جيرمان تخلفه 0-2 أمام مضيفه دنكرك من الدرجة الثانية إلى فوز 4-2 الثلاثاء وبلغ نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

واحتفظ فريق العاصمة بسجله خاليا من الهزائم في المسابقتين المحليتين حيث لم يخسر أي مباراة في الدوري أيضا هذا الموسم.

وفاجأ دنكرك ضيفه بافتتاح التسجيل بعد مرور 7 دقائق بواسطة فانسان ساسو غير المراقب عند القائم الثاني مستغلا ركلة حرة مباشرة تابعها بيمناه داخل الشباك.

ونجح دنكرك الذي أخرج 3 فرق من الدرجة الأولى في هذه المسابقة بفوزه على أوكسير 1-0 وليل 5-4 بركلات الترجيح، وعلى بريست 3-2، في مضاعفة تقدمه بهدف للاعبه السعودي نبهان السعد بكرة سددها نصف طائرة (27).

وقلص سان جيرمان، حامل اللقب الموسم الماضي والرقم القياسي في هذه المسابقة (15 مرة)، النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة عثمان ديمبيلي نجمه المتألق هذا الموسم عندما تلقى كرة عرضية من الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي فسيطر عليها بيسراه قبل أن يطلقها بيمناه في سقف الشباك.

ونجح فريق العاصمة في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بكرة رأسية من مدافعه البرازيلي ماركينيوس (48).

ثم تقدم الفريق الباريسي بهدف لجناحه دويه إثر تمريرة رائعة بالكعب من برادلي باركولا (62) مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم في مختلف المسابقات، قبل أن يختتم ديمبيلي التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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ويلتقي سان جيرمان في المباراة النهائية المقررة في 24 مايو/أيار المقبل، مع كان من الدرجة الرابعة أو رينس اللذين يلتقيان اليوم الأربعاء.