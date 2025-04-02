رابطة الليغا تصدم برشلونة في قضية أولمو وفيكتور

أكّدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم الأربعاء- أن نادي برشلونة المتصدر لا يمتلك القدرة المالية اللازمة لتسجيل اللاعبين داني أولمو والبرازيلي باو فيكتور، ولا يزال يفتقر إليها، وذلك قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بشأن أهلية اللاعبين للمشاركة.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أبرم برشلونة صفقة لبيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب "كامب نو" الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد، بقيمة تقارب 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، مما منح النادي مساحة ضمن قوانين اللعب المالي النظيف لتسجيل اللاعبين.

وبيّنت رابطة "لاليغا" أن برشلونة استعان بمدقق حسابات غير معروف بين 31 ديسمبر/كانون الأول والثالث من يناير/كانون الثاني لتسجيل هذه الصفقة في سجلاته المالية، غير أن المدقق الحالي لم يُدرج الصفقة ضمن البيانات المرحلية للنادي في النصف الأول من موسم 2024-2025.

وقالت الرابطة في بيان: "لم يُسجّل أي مبلغ من صفقة (مقصورات كبار الشخصيات) في حساب الأرباح والخسائر، خلافا لما أكّده النادي والمدقق آنذاك".

واتخذت الرابطة إجراءات بالإبلاغ عن المدقق السابق لدى معهد المحاسبة والتدقيق الإسباني، مشيرة إلى أن برشلونة لم يكن يملك في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 ولا في الثالث من يناير/كانون الثاني 2025، ولا بعد ذلك، القدرة المالية لتسجيل كل من أولمو وفيكتور.

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وكان المجلس الأعلى للرياضة منح في الثامن من يناير/كانون الثاني إذنا مؤقتا للنادي باستخدام اللاعبين بعد انتهاء صلاحية تراخيصهما المؤقتة التي مُنحت لهما عقب التوقيع في الصيف، وفشل النادي في تسجيلهما قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وسمحت هذه الخطوة لبرشلونة بالاستفادة من خدمات اللاعبين مؤقتا، بانتظار حكم نهائي في قضيته ضد الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، والمتوقّع صدوره في السابع من أبريل/نيسان الجاري أو قبله.

منذ ذلك الحين، شارك أولمو -الذي يعاني حاليا من إصابة- في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما شارك فيكتور بديلا في 5 مباريات.