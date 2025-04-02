حرمان "مثيري الشغب الإنجليز" من حضور كأس العالم للأندية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية -اليوم الأربعاء- حرمان نحو 150 من مشجعي مانشستر سيتي وتشلسي الذين سبق لهم التورط في أعمال شغب وعنف من السفر لحضور منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وتقام البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، وتقام مبارياتها في 11 مدينة أميركية.

وسيُجبر مشجعون يخضعون بالفعل لأمر حظر بسبب أعمال عنف سابقة على تسليم جوازات سفرهم للشرطة خلال الفترة بين التاسع من يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز للحيلولة دون وقوع أي أعمال شغب.

وذكر البيان أن الهيئة المختصة بقرار المنع ستتواصل مع المشجعين المعنيين، مضيفا أن عدم الامتثال للقرار قد يؤدي إلى غرامة مالية أو عقوبة سجن محتملة لمدة 6 أشهر.

ويتعين على المشجعين الخاضعين للحظر تسليم جوازات سفرهم قبل 5 أيام على الأقل من انطلاق البطولة في ميامي، وحتى المباراة النهائية التي تقام بالقرب من نيويورك.

وقالت ديانا جونسون الوزيرة البريطانية المسؤولة عن الشرطة ومكافحة الجريمة -في بيان- إن "كثيرا من مشجعي مانشستر سيتي وتشلسي يرغبون في السفر لمؤازرة الناديين في البطولة التي ستنطلق هذا الصيف، ونحن نريد لهم جميعا أن يفعلوا ذلك بأمان وبمتعة".

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واستدركت أنه "بالنسبة إلى الأقلية من مثيري الشغب الذين يستخدمون كرة القدم ذريعة للجريمة، فإننا سننفذ الإجراءات الاحترازية نفسها التي أثبتت نجاحها، والتي طبقناها بنجاح في البطولات الخارجية الأخرى".

2172 أمر حظر

وأفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن 2172 أمر حظر كان ساري المفعول في إنجلترا وويلز مع بداية الموسم الحالي.

وينطبق الحظر أيضا على السفر لحضور مباريات المنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

يشار إلى أن 99% من المشجعين المحظورين من حضور بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) في ألمانيا سلموا جوازات سفرهم، في حين أوضحت الحكومة أنه تم اعتقال 126 مشجعا من إنجلترا وويلز في ألمانيا.

وصعد تشلسي ومانشستر سيتي للبطولة -التي تضم 32 فريقا لأول مرة- عقب تتويجهما بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الأربعة الماضية.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مبارياتهما الأولى في مرحلة المجموعات بمونديال الأندية في كل من أتلانتا وفيلادلفيا وأورلاندو.