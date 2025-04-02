بيلفيلد يقصي ليفركوزن ويبلغ نهائي كأس ألمانيا لأول مرة في تاريخه

فجر آرمينيا بيلفيلد المنافس بدوري الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب من الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء.

وبدا أن ليفركوزن في طريقه للعبور إلى المباراة النهائية حينما تقدم له المدافع جوناثان تاه بهدف مبكر في الدقيقة 17.

لكن بيلفيلد نجح في إدراك التعادل بواسطة لاعب الوسط الشاب ماريوس فورل في الدقيقة 20 ثم أحرز المدافع ماكسيميليان غروسر هدف الفوز في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

ويلتقي اليوم الأربعاء شتوتغارت مع لايبزغ في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي على أن يصعد الفائز منهما لملاقاة بيلفيلد في المباراة النهائية المقررة على الملعب الأولمبي في برلين في 24 مايو/أيار المقبل.

وكان ليفركوزن توج في الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس بجانب لقب كأس السوبر المحلي.