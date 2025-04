بقيادة فليك وليفاندوفسكي.. أرقام هجومية مرعبة لبرشلونة هذا الموسم

يقدّم برشلونة الإسباني، هذا الموسم أداء هجوميا مرعبا بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، وفوزه الأخير على جيرونا بنتيجة عريضة، هو دليل جديد على ذلك.

وحقق برشلونة، يوم الأحد الماضي، انتصارا عريضا على ضيفه جيرونا بـ 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب شبكة "إي أس بي أن" (ESPN) الأميركية فإن برشلونة سجّل 4 أهداف أو أكثر في 20 مباراة في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025.

Barça have scored 4+ goals in a game 20 times this season.

ووصل عدد أهداف برشلونة، هذا الموسم، إلى 139 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات بمعدّل 3.08 أهداف في المباراة الواحدة، وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ الأندية الإسبانية وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

وبعد الفوز على جيرونا لم يُخف فليك سعادته بعقلية فريقه الهجومية، إذ قال "نريد اللعب دائما بأسلوب هجومي. إذا كانت هناك فرص للتسجيل فيجب استغلالها، هذه هي فلسفتنا".

وأضاف "عندما تشاهد هجماتنا المرتدة لا ترى فقط المهاجمين يندفعون، بل ترى أيضا لاعبي خط الوسط الهجومي، هذه هي العقلية والروح القتالية التي يتمتع بها الفريق، هذا ما أحبه في فريقي، فهم دائما يريدون تسجيل الأهداف".

وأتم فليك "رؤية أهداف أكثر من المعتاد؟ أعتقد أن الجميع يحب ذلك. وبالطبع الجماهير تحب ذلك. الجميع سعداء في الوقت الحالي".

ويعود أحد الأسباب الرئيسية لقوة برشلونة الهجومية إلى تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يظهر دائما في وقت الحاجة إليه.

ورغم بلوغه 36 عاما، إلا أن عطاءه لا يزال في أوجه، إذ هزّ الشباك 38 مرة في 42 مباراة هذا الموسم.

Robert Lewandowski – All 40 Goals for Club and Country this season

36 years old 🤖🇵🇱pic.twitter.com/jKhZkRSGXR

— `#LewyBallond’Or (@Pxxdwskiii) March 31, 2025