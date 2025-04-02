بقيادة فليك وليفاندوفسكي.. أرقام هجومية مرعبة لبرشلونة هذا الموسم

يقدّم برشلونة الإسباني، هذا الموسم أداء هجوميا مرعبا بقيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، وفوزه الأخير على جيرونا بنتيجة عريضة، هو دليل جديد على ذلك.

وحقق برشلونة، يوم الأحد الماضي، انتصارا عريضا على ضيفه جيرونا بـ 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وحسب شبكة "إي أس بي أن" (ESPN) الأميركية فإن برشلونة سجّل 4 أهداف أو أكثر في 20 مباراة في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025.

Barça have scored 4+ goals in a game 20 times this season. TWENTY 🤯 pic.twitter.com/UgTUSUbJEg — B/R Football (@brfootball) March 30, 2025

ووصل عدد أهداف برشلونة، هذا الموسم، إلى 139 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات بمعدّل 3.08 أهداف في المباراة الواحدة، وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ الأندية الإسبانية وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

139 – No hay equipo de @LaLiga en la historia que haya marcado 139 goles después de 45 partidos disputados en todas las competiciones que el @FCBarcelona_es de Hans-Dieter Flick en esta temporada 2024/25. Espectáculo. #FCBarcelona ❤💙 pic.twitter.com/a1rzrh1Uq5 — OptaJose (@OptaJose) March 30, 2025

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تاليا المباريات التي سّجل فيها برشلونة 4 أهداف أو أكثر في الموسم الحالي:

برشلونة 7-0 بلد الوليد (الجولة 4 من الليغا).

جيرونا 2-4 برشلونة (الجولة 5 من الليغا).

فياريال 1-5 برشلونة (الجولة 6 من الليغا).

برشلونة 5-0 يونغ بويز (الجولة 2 من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا).

برشلونة 5-1 إشبيلية (الجولة 10 من الليغا).

برشلونة 4-1 بايرن ميونخ (الجولة 3 من مرحلة الدوري لدوري الأبطال).

ريال مدريد 0-4 برشلونة (الجولة 11 من الليغا).

النجم الأحمر 2-5 برشلونة (الجولة 4 من مرحلة الدوري لدوري الأبطال).

ريال مايوركا 1-5 برشلونة (الجولة 19 من الليغا).

بارباسترو 0-4 برشلونة (دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا).

ريال مدريد 2-5 برشلونة (نهائي كأس السوبر الإسباني).

برشلونة 5-1 ريال بيتيس (دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا).

بنفيكا 4-5 برشلونة (الجولة 7 من مرحلة الدوري لدوري الأبطال).

برشلونة 7-1 فالنسيا (الجولة 21 من الليغا).

فالنسيا 0-5 برشلونة (دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا).

إشبيلية 1-4 برشلونة (الجولة 23 من الليغا).

برشلونة 4-4 أتلتيكو مدريد (ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة 4-0 ريال سوسيداد (الجولة 26 من الليغا).

أتلتيكو مدريد 2-4 برشلونة (الجولة 28 من الليغا).

برشلونة 4-1 جيرونا (الجولة 29 من الليغا).

وبعد الفوز على جيرونا لم يُخف فليك سعادته بعقلية فريقه الهجومية، إذ قال "نريد اللعب دائما بأسلوب هجومي. إذا كانت هناك فرص للتسجيل فيجب استغلالها، هذه هي فلسفتنا".

وأضاف "عندما تشاهد هجماتنا المرتدة لا ترى فقط المهاجمين يندفعون، بل ترى أيضا لاعبي خط الوسط الهجومي، هذه هي العقلية والروح القتالية التي يتمتع بها الفريق، هذا ما أحبه في فريقي، فهم دائما يريدون تسجيل الأهداف".

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وأتم فليك "رؤية أهداف أكثر من المعتاد؟ أعتقد أن الجميع يحب ذلك. وبالطبع الجماهير تحب ذلك. الجميع سعداء في الوقت الحالي".

ليفاندوفسكي ماكنة تهديفية

ويعود أحد الأسباب الرئيسية لقوة برشلونة الهجومية إلى تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يظهر دائما في وقت الحاجة إليه.

ورغم بلوغه 36 عاما، إلا أن عطاءه لا يزال في أوجه، إذ هزّ الشباك 38 مرة في 42 مباراة هذا الموسم.

Robert Lewandowski – All 40 Goals for Club and Country this season 36 years old 🤖🇵🇱pic.twitter.com/jKhZkRSGXR — `#LewyBallond’Or (@Pxxdwskiii) March 31, 2025

وبلغت الحصيلة التهديفية الإجمالية لليفاندوفسكي 40 هدفا مع برشلونة ومنتخب بولندا منذ بداية الموسم الجاري حتى الآن، آخرها تسجيله هدفين في مرمى جيرونا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية "أنا على علم أن كثيرين يتحدثون عن عمري، لكنني أعمل بجد منذ أن كنت في الـ21 أو الـ22 إلى الآن".

وأكد "أشعر أنني في حالة بدنية رائعة. إذا نظرتم إلى الإحصائيات فلن تجدوا فروقا كبيرة بين مستواي الحالي ومستواي قبل سنوات، أنا أعمل بجد كما كنت دائما، وأريد الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى سنوات عدة قادمة".

ويتصدر ليفاندوفيسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد.