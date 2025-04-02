تعادل الزمالك وفوز نهضة بركان في كأس الكونفدرالية

تعادل الزمالك حامل اللقب سلبيا مع مضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتقاسم الفريقان السيطرة خلال الشوط الأول بحثا عن هدف التقدم، لكن دون خطورة على المرميين. وسنحت فرصة للزمالك للتسجيل في الدقيقة 70 عندما أطلق أحمد سيد (زيزو) تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس ستيلينبوش تصدى لها بنجاح.

وكان ستيلينبوش قريبا من هز الشباك في الدقيقة 72 عن طريق ركلة ركنية تابعها أندري دي يونج بتسديدة لكنها مرت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة 79 مطالبة لاعبي الزمالك بركلة جزاء إثر التحام أحد مدافعي ستيلينبوش بمصطفى شلبي، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب دون احتسابها.

وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 85 عندما لعب شلبي تمريرة عرضية، تابعها ناصر منسي بضربة رأس تصدى لها حارس مرمى ستيلينبوش، ثم ارتطمت بالقائم الأيسر.

وسيلتقي الزمالك مع ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل في لقاء الإياب.

ويأمل الزمالك إحراز اللقب للمرة الثانية تواليا، بعدما حققه العام الماضي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.

وفي مباراة أخرى، تعادل شباب قسنطينة 1-1 مع ضيفه اتحاد العاصمة في المواجهة الجزائرية الخالصة التي جمعت بينهما على ملعب الشهيد حملاوي.

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وافتتح شباب قسنطينة التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق منذر طمين، وأدرك اتحاد العاصمة التعادل في الدقيقة 73 عن طريق كيفن مونديكو.

وستُحسم بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي عبر مباراة الإياب المقررة على ملعب الخامس من يوليو في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

فوز نهضة بركان

حقق نهضة بركان فوزا ثمينا 1-0 على مضيفه أسيك ميموزا في ذهاب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية. وسجل عماد الرياحي هدف الفوز في الدقيقة 75 بعدما فشل دفاع أصحاب الأرض في تشتيت الكرة لينفرد بحارس المرمى ويسكن الكرة في الشباك.

ويسعى متصدر الدوري المغربي للمحترفين للفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، إذ تأهل للنهائي في أربع مناسبات وخسر نهائيين أمام الزمالك المصري.

وفاز نهضة بركان باللقب عامي 2020 و2022، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الأربعاء المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.