اعترف بشبهة الاحتيال.. تفاصيل شهادة أنشيلوتي مدرب ريال مدريد داخل المحكمة

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بشهادته في إحدى المحاكم الإسبانية حيث يواجه تهما بالتهرب الضريبي.

ووجد أنشيلوتي -صباح اليوم الأربعاء- في المحكمة الإقليمية بالعاصمة مدريد للدفاع عن نفسه بعد اتهامات وُجهت إليه بالتهرب من دفع ما يقرب من 1.1 مليون يورو ضرائب خلال عامي 2014 و2015.

Carlos Ancelotti, entrenador del Real Madrid, declaró en su juicio por presunto fraude fiscal entre 2014 y 2015.

“Nunca me di cuenta que no era correcto. No he dado importancia a los derechos de imagen” y afirmó que fue el @realmadrid el que le sugirió una fórmula para cobrarlos.… pic.twitter.com/FybAlvBmzh

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 2, 2025