اعترف بشبهة الاحتيال.. تفاصيل شهادة أنشيلوتي مدرب ريال مدريد داخل المحكمة

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بشهادته في إحدى المحاكم الإسبانية حيث يواجه تهما بالتهرب الضريبي.

ووجد أنشيلوتي -صباح اليوم الأربعاء- في المحكمة الإقليمية بالعاصمة مدريد للدفاع عن نفسه بعد اتهامات وُجهت إليه بالتهرب من دفع ما يقرب من 1.1 مليون يورو ضرائب خلال عامي 2014 و2015.

Carlos Ancelotti, entrenador del Real Madrid, declaró en su juicio por presunto fraude fiscal entre 2014 y 2015.

“Nunca me di cuenta que no era correcto. No he dado importancia a los derechos de imagen” y afirmó que fue el @realmadrid el que le sugirió una fórmula para cobrarlos.… pic.twitter.com/FybAlvBmzh — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 2, 2025

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنشيلوتي دخل قاعة المحكمة برفقة ابنه دافيدي مساعده في ريال مدريد حيث بدا هادئا وواثقا من براءته، كما حضرت زوجته ماريان بارينا التي أدلت بشهادتها لدعمه.

وأكد أنشيلوتي (65 عاما) خلال شهادته أنه لم يفكّر أبدا في الاحتيال كما لم يتم إخباره من قبل ريال مدريد أو مستشاريه بوجود أي شيء غير قانوني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يعقد أي اتفاق مع النيابة العامة لتسوية القضية.

VÍDEO | Ancelotti llega tranquilo, confiado en su inocencia y dispuesto a declarar a su juicio por presunto fraude fiscal. pic.twitter.com/UQOWWYMdVo — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 2, 2025

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وكشف أنشيلوتي أن ريال مدريد اقترح عليه استلام 15% من راتبه عبر حقوق الصورة وهو أمر شائع بين اللاعبين والمدربين مما جعله يعتقد أنه أمر "طبيعي تماما"، موضحا أن مستشاره الإنجليزي هو من تولى كافة الإجراءات ولم يكن له أي تدخل مباشر في العقود.

وقال "كل ما كنت أهتم به هو استلام 6 ملايين يورو صافية سنويا لمدة 3 سنوات، ولم أكن أدرك أن هناك أي خطأ، ولم أتلق أي إشعار بأنني قيد التحقيق".

Imagen ElDesmarque ‼️ Carlo Ancelotti, sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. ▪️ El técnico italiano va a declarar por un presunto delito de fraude a Hacienda pic.twitter.com/ldOv5XAKK3 — ElDesmarque (@eldesmarque) April 2, 2025

وأقر بأن المرة الأولى التي اعتقد فيها أن هناك احتمالا لوجود احتيال كانت في 2018، عندما تم إبلاغه بالتحقيقات لكنه أكد مجددا أنه كان يثق في مستشاره وفي نفس الوقت لم يعلم بأي تفاصيل قانونية دقيقة.

وتنص القوانين في إسبانيا على أن أي شخص يقيم في البلاد لأكثر من 183 يوما سنويا يُعتبر مقيما ويُلزم بدفع ضرائب للدولة.

وأكد أنشيلوتي أنه تواجد في إسبانيا عام 2015 بمدة 155 يوما فقط، ما يعني أنه غير ملزم بدفع الضرائب، كما أن زوجته بارينا دعمت روايته حيث أشارت إلى أنهما غادرا مدريد في مايو/أيار من نفس العام بعد إقالة زوجها لأن طريقة الإقالة كانت "مهينة" وفق رأيها.

وتطالب النيابة العامة بسجن أنشيلوتي لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بالإضافة إلى غرامات إجمالية تصل إلى 3.2 مليون يورو يُضاف إليها 291 ألف يورو كفوائد وغرامات إضافية.

وكان أنشيلوتي قد صرّح يوم الجمعة الماضي "لديّ ثقة بالقانون والنظام القضائي، ولست قلقا. بالطبع، يزعجني قليلا اعتباري متورطا في الاحتيال، لكنني سأدلي بشهادتي مع كثير من الأمل".

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ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة يوم غد الخميس ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي قريبا وفق "ماركا".