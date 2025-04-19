السيتي يفوز على إيفرتون وأستون فيلا يسحق نيوكاسل برباعية

ثبّت مانشستر سيتي حامل اللقب عقدته لمضيفه إيفرتون الذي فشل في الفوز عليه في السنوات الثماني الأخيرة بفوزه عليه 2-0، السبت، وارتقى للمركز الرابع مؤقتا، في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي، التي شهدت فوزا عريضا لأستون فيلا على نيوكاسل 4-1.

وانتظر أبطال إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية حتى الدقيقة 84 من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الشاب نيكو أوريلي، قبل أن يضاعف البديل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

⚽️ مانشستر سيتي يفتتح التسجيل عن طريق الشاب نيكو أوريلي#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/fOQeSf1KH3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2025

ويعود آخر فوز لإيفرتون على سيتي إلى 15 يناير/كانون الثاني 2017 حين تغلب عليه برباعية نظيفة، ليفشل من بعدها في تحقيق أي انتصار في مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري، إذ تعادل 3 مرات ومُني بـ13 هزيمة.

فوز أستون فيلا

وحقق فريق أستون فيلا فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1.

تقدم أستون فيلا بهدف مبكر للغاية وسط جماهيره، سجله أولي واتكينز بعد مرور 33 ثانية فقط، ورد نيوكاسل سريعا بهدف فابيان شار في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل في ملعب فيلا بارك.

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وفي الشوط الثاني، أمطر أستون فيلا مرمى ضيفه بـ3 أهداف، حيث تقدم بهدف إيان ماتسن في الدقيقة 64، وأضاف دان بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 73.

واختتم لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا رباعية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 75.

وواصل أستون فيلا صحوته بتحقيق فوز خامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، ويواصل المنافسة على دخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث تفصله نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

أما نيوكاسل يونايتد فتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثالث، بعدما انكسرت سلسلة من 5 انتصارات متتالية للفريق الفائز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم.

برنتفورد يسحق برايتون

وفاز برنتفورد على ضيفه برايتون 4-2.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من الكاميروني بريان مبويمو (9 و48) والكونغولي يوان ويسا (58) والدانماركي كريستيان نورغارد (90+5).

وأحرز داني ويلبيك (45+3) والياباني كاورو ميتوما (81) هدفي برايتون الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر متأخرا بفارق نقطتين عن برايتون العاشر.

وتعادل كريستال بالاس مع بورنموث سلبا، ووست هام مع ساوثمبتون متذيل الترتيب الهابط إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 1-1.