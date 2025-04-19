روديغر مهدد بالغياب عن ريال مدريد لبقية الموسم

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لفريق ريال مدريد فبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، تشير آخر الأنباء إلى أنه قد يفقد جهود مدافعه أنطونيو روديغر لبقية الموسم.

كان الألماني يعاني من مشكلة في الغضروف المفصلي، وهي مشكلة خطيرة كان يتعامل معها وأصبحت أكثر إيلامًا في المباريات الأخيرة بسبب تراكم الضغوط.

ووفقا لموقع "ريليفو" فإنه من المحتمل أن يفقد ريال مدريد خدمات مدافعه في الجزء الأخير من الموسم الحالي.

ولم يستبعد أن يخضع الألماني لعملية جراحية بعد تفاقم إصابته مؤخرا. مشيرا إلى أنه يعمل يوميًا مع أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التعافي لمواصلة اللعب.

وأضافت أنه رغم ظهوره بشكل رائع، مثل هدفه بالرأس في الوقت الإضافي ضد ريال مدريد الذي منح الفريق التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، أو ركلة الجزاء ضد أتلتيكو مدريد، إلا أنه أثار المزيد من الأسئلة بعد أدائه أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهر روديغر في عدة مناسبات من المباراة تراجعا في حالته البدنية وانتهى به الأمر إلى الشعور بالإرهاق وارتكاب الأخطاء.

حاليا، يركز قلب الدفاع على التعامل مع الإصابة بأفضل ما يمكن لمواصلة المنافسة على الجبهات العديدة التي يواجهها ريال مدريد، مثل نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، ومواصلة القتال من أجل تقليص فارق النقاط السبع مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، إلى جانب كأس العالم للأندية في الصيف المقبل.

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ويعد لاعب تشلسي السابق أحد الرجال الأقوياء في فريق المدرب الإيطالي. وفي سجل الفريق، يظهر باعتباره اللاعب الثالث الأكثر استخدامًا، برصيد 3900 دقيقة.

لكن بعد عودة ديفيد ألابا، وظهور الشاب راؤول أسينسيو بشكل مقنع، فإن المدرب كارلو أنشيلوتي قد لا يعتمد على روديغر أساسيا في كل المباريات المقبلة، حتى يحافظ على مدافعه الألماني لائقا في المواجهات الحاسمة.

وسيتعين عليه دراسة الوضع جيدًا قبل حرمان أنطونيو من المشاركة في المباريات المهمة المتبقية للفريق الأبيض.

ويسعى النادي الملكي لإنقاذ موسمه من خلال التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا على حساب غريمه برشلونة.