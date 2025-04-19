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عمرو زكي.. رحلة البلدوزر المصري من النجومية إلى الاعتزال المبكر

WIGAN, ENGLAND - January 11: Amr Zaki of Wigan Athletic running during the Premier League match between Wigan Athletic and Tottenham Hotspur at Jjb Stadium on January 11, 2009 in Wigan, England. (Photo by Michael Mayhew/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
المصري عمرو زكي تألق في بداية رحلته بالدوري الإنجليزي مع ويغان أثلتيك (غيتي)
19/4/2025

هناك أسماء تُحفر في الذاكرة بفضل لحظات تألق قصيرة لكنها باهرة، والمهاجم المصري السابق عمرو زكي أحد هؤلاء.

استهل عمرو زكي مسيرته محليا، وصعد بسرعة إلى قمة المجد، قبل أن تتراجع مسيرته بشكل دراماتيكي بسبب الإصابات والخلافات وعدم الانضباط.

CAIRO, EGYPT - January 24: Amr Zaki of Egypt and Talal El Karkouri of Morocco challenge during the Africa Cup Of Nations Group A match between Egypt and Morocco at Cairo International Stadium on January 24, 2006 in Cairo, Egypt. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
عمرو زكي (يسار) برز مع منتخب مصر وسجل العديد من الأهداف الحاسمة (غيتي)

بدأ زكي مسيرته في نادي المنصورة عام 2001، وسرعان ما أثبت موهبته، فانتقل إلى إنبي حيث حقق لقب كأس مصر وساهم في إنهاء الموسم بمركز وصيف الدوري، في سابقة مميزة للفريق البترولي.

تألُق زكي الدولي لم يتأخر، إذ بدأ مسيرته مع المنتخب الوطني في 2004 وفرض اسمه بسرعة بتسجيله 6 أهداف في تصفيات كأس العالم، ولعب دورا حاسما في فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 2006.

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وعزز زكي مكانته كبطل قومي بعد أداء مذهل في نسخة 2008 من البطولة ذاتها، حيث سجل أهدافا مصيرية قادت مصر للحفاظ على اللقب.

f/(FILES) This file picture taken on October 18, 2008 in Liverpool shows Wigan Athletic's Egyptian forward Amr Zaki (R) being congratulated by Wigan Athletic's Austrian midfielder Paul Scharner after scoring against Liverpool during their English Premier League football match at Anfield.
رحلة عمرو زكي الاحترافية لم تدم طويلا (الفرنسية)

واختار زكي لوكوموتيف موسكو في تجربة أوروبية أولى لم تُكلل بالنجاح، إذ لم يخض أي مباراة رسمية ورحل سريعا بسبب ظروف الطقس القاسية.

وعاد زكي بعد التجربة الروسية إلى مصر، حيث انضم لنادي الزمالك وسجل بداية نارية، قبل أن يلفت أنظار ستيف بروس، مدرب ويغان أثلتيك، الذي أصرّ على التعاقد معه بعد أن كان قد شاهده مسبقا في كأس الأمم.

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انتقل المهاجم المصري إلى النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة عام 2008، ليحقق بداية مثالية معه في البريميرليغ، إذ سجل 10 أهداف في أول 16 مباراة، من بينها ثنائية شهيرة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد جعلت الجميع يتحدث عنه، حتى إن المتاجر نفدت من حرف "Z" بسبب الإقبال على قمصانه.

بسبب هذا التألق بدأت الشائعات حول اهتمام ليفربول وتشلسي وريال مدريد بزكي، وقدمت أندية أخرى عروضا مغرية لضمه، في وقت اعتبره البعض "أفضل من ميسي"، كما قال رئيس الزمالك وقتها.

لكن مع بداية عام 2009، انقلبت الأمور، وعانى زكي من الإصابات، والغيابات غير المبررة، والخلافات مع المدرب ستيف بروس، ومشاكل مع زميله ميدو، وذلك كله ساهم في تراجع أداء اللاعب الملقب بـ"البلدوزر".

لم يسجل زكي أي هدف من اللعب المفتوح بعد هدفه في أنفيلد، وغاب عن مباريات بسبب المرض أو لأسباب لم تكن واضحة.

ولم يعد زكي المهاجم الذي لا يمكن إيقافه، بل أصبح عبئا على فريقه، حتى إن بروس وصفه لاحقا بأنه اللاعب "الأقل احترافية" الذي تعامل معه في مسيرته.

وعاد زكي إلى الزمالك، لكن الإصابات وعدم الجدية في الالتزام بالتدريبات طاردته، ومع ذلك حصل على فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي، وانضم لنادي هال سيتي في 2010، لكنه أخفق ولم يقدم شيئا يذكر معه.

حاول زكي إنعاش مسيرته الاحترافية باللعب في تركيا ثم الكويت والمغرب، وسجّل عودة قصيرة مع المنتخب، قبل أن تعوقه إصابات متكررة أنهت كل أمل في استعادة مستواه.

وأنهى زكي مسيرته لاعبا بنادي العهد اللبناني في صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي ليعلن الاعتزال في أغسطس/آب 2015.

المصدر : الجزيرة

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