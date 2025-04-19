شاهد.. كوندي يركض تحت المطر في شوارع برشلونة

ظهر الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة وهو يركض في أحد الشوارع بطريقة غريبة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك كوندي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" مقطع فيديو وهو يركض في أحد الشوارع وتحت المطر بطريقة متهورة بعض الشيء وفق وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

Wth is going on right here?! I have so many questions. Why was i running? No idea. Where was i running ? No clue. Why was i running through the rain, with the FCB polo on ,in the middle of the streets like a mad man??? Like i owe somebody money. Please don’t do that. Be… https://t.co/UMH0P8QIDt — Jules Kounde (@jkeey4) April 18, 2025

وعلّق كوندي على المقطع بالقول "ما الذي يحدث هنا؟! لدي الكثير من الأسئلة".

وأضاف "لماذا كنت أركض؟ لا أدري. إلى أين؟ أيضا لا أدري. لماذا كنت أركض تحت المطر وأنا أرتدي قميص برشلونة في وسط الشارع وكأنني مدين لأحدهم بالمال؟".

وأتم كوندي "أرجوكم، لا تفعلوا ذلك. تحلّوا بالمسؤولية".

ولم يكشف كوندي (26 عاما) عن السبب الذي دفعه إلى الجري بهذه الطريقة لكنه ألمح إلى وجود شيء ما وفق الصحيفة ذاتها، مشيرة إلى أن الرسالة التي أراد توجيهها لمتابعيه هي "ألا يفعلوا مثله".

إعلان

ويبدو أن ولع كوندي بالجري هو أحد الأسباب التي تدفع الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة لعدم منحه راحة خلال الموسم الحالي، علما أن اللاعب الفرنسي شارك في جميع مباريات الفريق الكتالوني الـ50 هذا الموسم.

وعلى عكس زملائه لم يحصل كوندي على راحة ولم يدخل في نظام المداورة، لكنه جلس على مقاعد البدلاء مرة واحدة كعقوبة من فليك لتأخره عن الاجتماع الفني الذي يسبق المباريات.

وقال فليك مازحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني "لا أعطي كوندي راحة لأنني أفضل أن يركض في الملعب على أن يركض في شاطئ سيتغيس"، في إشارة إلى ولع اللاعب الفرنسي بممارسة الرياضة بشكل مكثف.

فليك: عندما أقرر منح كوندي الراحة، في اليوم التالي أشاهده يركض على شواطئ سيدجس 😂 pic.twitter.com/pS9XmlK0Do — FCB World (@forcabarca_ar) April 18, 2025

ولا يكتفي كوندي بالمباريات بل يتجنب تدريبات الاستشفاء في اليوم التالي ويختار خوض التدريبات المكثفة مع البدلاء.

وفي كل مرة يشعر فيها كوندي بالحاجة إلى زيادة لياقته البدنية يركض في شوارع سيتغيس، وهي بلدة كتالونية ساحلية يعيش فيها اللاعب منذ وصول إلى برشلونة في صيف عام 2022.

وخلال المباريات الـ50 التي شارك فيها كوندي مع برشلونة هذا الموسم، سجل 3 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، لكن الأهم من تلك الأرقام هو دوره الدفاعي المهم مع الفريق.