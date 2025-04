شاهد.. كوندي يركض تحت المطر في شوارع برشلونة

ظهر الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة وهو يركض في أحد الشوارع بطريقة غريبة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك كوندي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" مقطع فيديو وهو يركض في أحد الشوارع وتحت المطر بطريقة متهورة بعض الشيء وفق وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

Wth is going on right here?! I have so many questions. Why was i running? No idea. Where was i running ? No clue. Why was i running through the rain, with the FCB polo on ,in the middle of the streets like a mad man??? Like i owe somebody money. Please don’t do that. Be… https://t.co/UMH0P8QIDt

— Jules Kounde (@jkeey4) April 18, 2025