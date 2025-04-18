تقدم ديمبلي وتراجع مبابي في سباق الكرة الذهبية 2025

يبدو أن مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستلعب دورا حاسما في تحديد هوية اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وخلال الساعات الأخيرة، تراجعت حظوظ الثنائي كيليان مبابي (ريال مدريد) وهاري كين (بايرن ميونخ) لتحقيق الجائزة المرموقة بعد خروج فريقيهما من ربع نهائي البطولة الأوروبية العريقة أمام أرسنال وإنتر ميلان على الترتيب.

Le joueur qui gagne la LDC cette saison parmis eux la aura le ballon d’or 2025 pour moi. Raphinha 🇧🇷 (Barca)

Dembele 🇫🇷 (PSG)

Rice 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Arsenal)

Martinez 🇦🇷 (Inter) pic.twitter.com/TjNX0r8v6h — ່ (@Solitaire075) April 17, 2025

وبحسب قائمة أعدها موقع "ون فوتبول" فإن هناك اسمين جديدين دخلا على لائحة تضم 10 لاعبين، يرى أنهم الأبرز لخلافة الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الذي فاز بالجائزة العام الماضي على حساب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب الريال.

وأشار الموقع إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، وقد تشهد تغيرات عديدة في الفترة المقبلة بالنظر إلى أداء اللاعبين مع فرقهم في الجزء الحاسم من الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

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وهؤلاء اللاعبون المرشحون للفوز بالجائزة وفق موقع "ون فوتبول":

10- ديكلان رايس (أرسنال): يستحق مكانا في هذه القائمة بعد أن سجل هدفين مذهلين بمرمى ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي، كما أحكم سيطرته على وسط الملعب في المباراتين، وقد يكون ذلك غير كافٍ لينال رايس الجائزة لكن في حال تتويج فريقه باللقب فسيكون بالتأكيد من بين المرشحين.

Real Madrid whenever Declan Rice lines up a free kick… pic.twitter.com/hJyh68FdaY — B/R Football (@brfootball) April 16, 2025

9- هاري كين (بايرن ميونخ): تراجع 5 مراكز ليجد نفسه في المركز التاسع حاليا رغم تسجيله 23 هدفا بالدوري الألماني و11 بدوري الأبطال، لكن خروجه من دوري الأبطال قد يُنهي آماله في الحصول على الجائزة.

8- كيليان مبابي (ريال مدريد): عاد إلى الوراء 6 مراكز ليستقر حاليا في المركز الثامن من بين المرشحين، فخروج فريقه من دوري الأبطال وجه ضربة قوية لحظوظه في نيل الجائزة.

وكي يصبح مبابي من أبرز المرشحين لحمل الكرة الذهبية يحتاج فريقه إلى التتويج بالدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

7- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): سجل النجم الأرجنتيني ذهابا وإيابا في مرمى بايرن ميونخ، وإذا كرّر الأمر ذاته أمام برشلونة فسيرتقي كثيرا في الترتيب، خاصة وأن فريقه ينافس على الثلاثية هذا الموسم.

6- بيدري (برشلونة): عاد لمستواه المعهود هذا الموسم، ويرى زميله غافي أنه لا يوجد لاعب يستحق الكرة الذهبية مثله، لكن الفوز المتتالي للاعبين في خط الوسط يبدو غير مرجح، في إشارة إلى فوز رودري بها العام الماضي.

5- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): ارتقى المهاجم البولندي 3 مراكز في هذه القائمة، وهو الهداف الحالي للدوري الإسباني، ويقف على بُعد هدفين من صدارة هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال.

والأهم بالنسبة لليفاندوفسكي أن فريقه ينافس على الثلاثية، وعليه ما زال أمامه فرصة لتعويض ما فاته بالكرة الذهبية بعد أن حُرم منها عام 2020.

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4- لامين جمال (برشلونة): أصبح نجما أساسيا في برشلونة رغم صغر سنه، وهو صاحب أكثر من 100 مراوغة ناجحة بالدوريات الخمس الكبرى و35 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) وهي أرقام تُظهر أنه ليس مجرد موهبة واعدة بل هو لاعب حاسم.

3- محمد صلاح (ليفربول): كان النجم المصري متصدرا لقائمة الترشيحات معظم فترات الموسم الحالي بفضل أرقامه الشخصية المذهلة، لكن إقصاء فريقه من دوري الأبطال وجّه له ضربة قوية.

ولعل ما يدفع صلاح لإحياء أمله بالفوز بالكرة الذهبية أنه الأفضل تهديفيا في الدوريات الكبرى (سجل 27 وصنع 18 بالبريميرليغ) وهي أرقام قريبة من تلك التي حققها ليونيل ميسي عام 2019 حين فاز بالجائزة بعد فوز برشلونة بالدوري الإسباني فقط.

2- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان): بعد التتويج بالدوري الفرنسي يضع الجناح الفرنسي كامل تركيزه على الفوز بدوري الأبطال لكي يعزز حظوظه لنيل الكرة الذهبية.

ويملك ديمبلي أرقاما تهديفية مميزة إذ سجل 32 هدفا وصنع 11 في 42 مباراة هذا الموسم، كما أن فريقه سان جيرمان ينافس بقوة على الثلاثية (ضمن الفوز بلقب الدوري الفرنسي).

1- رافينيا (برشلونة): يقدّم موسما استثنائيا مع برشلونة، وسجل 12 هدفا في دوري الأبطال وصنع 7 أخرى، وعادل أفضل نسخة من ميسي مع النادي الكتالوني في البطولة العريقة.

ورغم أن حصيلته ككل أدنى من أرقام صلاح ومبابي فإن بقاء فريقه في دوري الأبطال يمنحه الأفضلية.