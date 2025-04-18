الأندية المتأهلة ومواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم
18/4/2025-|آخر تحديث: 18/4/202503:09 م (توقيت مكة)
فريقان من إنجلترا وآخر من إيطاليا ومفاجأة المربع من النرويج، إنها الأندية التي تأهلت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
والفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي هي:
- مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساب ليون الفرنسي (7-6 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب).
- توتنهام الإنجليزي على حساب آنتراخت فرانكفورت الألماني (2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب).
- أتلتيك بلباو الإسباني على حساب رينجرز الأسكتلندي (2-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب).
- بودو غليمت النرويجي على حساب لاتسيو الإيطالي (ركلات الترجيح 3-2، بعد التعادل 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب).
مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي:
الذهاب: الخميس 1 مايو/أيار المقبل
اقرأ أيضاlist of 2 items
أفضل 20 هدافا في البطولات الأوروبية هذا الموسم
- توتنهام x بودو غليمت
- أتلتيك بلباو x مانشستر يونايتد
الإياب: الخميس 8 مايو/أيار المقبل
- مانشستر يونايتد x أتلتيك بلباو
- بودوغليمت x توتنهام
وسيلعب النهائي الأربعاء 21 مايو/المقبل على ملعب "سان ماميس" معقل أتلتيك بلباو الإسباني.
المصدر : الجزيرة