كلوب يستعد للعودة للتدريب بعروض كبيرة من ريال مدريد والبرازيل

ذكرت تقارير صحفية أن الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي غير سعيد في منصبه الجديد في "ريد بول" ويفكر في العودة إلى التدريب.

وكشفت صحيفة "يول" (UOL) البرازيلية أن كلوب غير سعيد في عمله الجديد وأنه الآن منفتح على عروض تدريبية من كل من ريال مدريد ومنتخب البرازيل كما أنه مستعد لمغادرة منصبه لتدريب منتخب ألمانيا".

وعُيّن المدرب البالغ من العمر 57 عاما رئيسا عالميا لكرة القدم في الشركة بعد بضعة أشهر فقط من مغادرته ليفربول العام الماضي. ويتضمن عقده الحالي مع ريد بول بندا يسمح له بالمغادرة في حال تلقى عرضا من المنتخب الألماني.

وفي منصبه الجديد يشرف كلوب على شبكة "ريد بول" الدولية لأندية كرة القدم والتي تضم أندية لايبزغ ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورغ، وأندية أخرى.

خلافة أنشيلوتي

وأشارت تقارير إسبانية في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن مدرب ليفربول السابق سيخلف كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.

وكان تشابي ألونسو الهدف الرئيسي لإدارة ريال مدريد في البداية، لكن موسمه المتذبذب مع باير ليفركوزن أثار بعض الشكوك بين أعضاء النادي.

وأثار احتمال تولي كلوب تدريب الفريق حماسة المسؤولين في سانتياغو برنابيو، ويُقال إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز سيبذل قصارى جهده لضم مدرب يتمتع بشخصية جذابة.

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وخلال 9 سنوات قضاها في المرسيسايد مع ليفربول، خاض كلوب ما يقرب من 500 مباراة كمدرب وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو مرتين.