رحلة جيرارد مارتن من فريق بالدرجة الثالثة إلى لاعب أساسي مع برشلونة

كثيرة هي المفارقات العجيبة والتحولات الجميلة في عالم كرة القدم، أحدها جيرارد مارتن ظهير برشلونة، الذي يواجه تحديات كبيرة مع النادي الكتالوني بعد أن لعب ضده في الماضي.

ففي غضون 4 سنوات، تحوّل مارتن من لاعب في فريق مغمور واجه برشلونة إلى لاعب أساسي بالفريق الكتالوني خلال اللحظات الحاسمة من الموسم وأكثرها ضغطا، وفي وقت يسعى فيه الفريق الكتالوني لتحقيق ثلاثية ثالثة (الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا).

وشارك مارتن مع فريقه السابق كورنيلا المنافس حينها في دوري الدرجة الثالثة ضد برشلونة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2021 في دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

Four years ago, Gerard Martin was playing for then third tier Cornellà against Barcelona in the Copa del Rey. Fast-forward ahead and he's starting at full back for Barcelona in a UCL quarterfinal. Never give up on your dreams ❤️👏 pic.twitter.com/88rjsxsEUY

— ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2025