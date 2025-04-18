رحلة جيرارد مارتن من فريق بالدرجة الثالثة إلى لاعب أساسي مع برشلونة

كثيرة هي المفارقات العجيبة والتحولات الجميلة في عالم كرة القدم، أحدها جيرارد مارتن ظهير برشلونة، الذي يواجه تحديات كبيرة مع النادي الكتالوني بعد أن لعب ضده في الماضي.

ففي غضون 4 سنوات، تحوّل مارتن من لاعب في فريق مغمور واجه برشلونة إلى لاعب أساسي بالفريق الكتالوني خلال اللحظات الحاسمة من الموسم وأكثرها ضغطا، وفي وقت يسعى فيه الفريق الكتالوني لتحقيق ثلاثية ثالثة (الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا).

وشارك مارتن مع فريقه السابق كورنيلا المنافس حينها في دوري الدرجة الثالثة ضد برشلونة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2021 في دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

Four years ago, Gerard Martin was playing for then third tier Cornellà against Barcelona in the Copa del Rey. Fast-forward ahead and he's starting at full back for Barcelona in a UCL quarterfinal. Never give up on your dreams ❤️👏 pic.twitter.com/88rjsxsEUY — ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2025

في تلك المباراة تكفّل مارتن بإيقاف خطورة الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة وقتها، فقدّم أداء دفاعيا قويا أجبر الفريق الكتالوني على خوض شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وبعد التمديد تمّكن البلوغرانا من تسجيل هدفين بواسطة ديمبلي ومارتن براثوايت.

⚡ HIGHLIGHTS: Els gols i millors jugades del #CornellaBarça (0-2) pic.twitter.com/CdHVMKecC2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 22, 2021

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لكن حياة جيرارد مارتن تغيّرت كثيرا الآن، خاصة أن برشلونة تعاقد معه صيف 2023، ثم صعّده إلى الفريق الأول الصيف الماضي.

وشارك مارتن مع برشلونة هذا الموسم في عديد من المباريات بجميع البطولات، والآن أصبح الظهير الأيسر الأساسي للفريق الكتالوني، في ظل إصابة زميله أليخاندرو بالدي.

ويغيب بالدي عن برشلونة لمدة 3 أسابيع بعد إصابته أمام ليغانيس الأسبوع الماضي، الأمر الذي فتح الباب أمام مشاركة مارتن أساسيا أمام بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يتكرر خلال المباريات المقبلة، خاصة ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 26 أبريل/نيسان الجاري.

ومن المرجح أن يمتد غياب بالدي إلى إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان الإيطالي، مما يعني أن مارتن سيكون أمام تحديات كبيرة للغاية.

المباريات المتوقع أن يشارك فيها مارتن أساسيا مع برشلونة لحين عودة بالدي:

برشلونة x سيلتا فيغو (الجولة الـ32 من الليغا).

برشلونة x ريال مايوركا على ملعب مونتجويك الأولمبي (الجولة الـ33 من الليغا).

برشلونة x ريال مدريد على ملعب لاكارتوخا (نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة x إنتر ميلان على ملعب مونتجويك الأولمبي (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).

بلد الوليد x برشلونة على ملعب نيوفو جوسي زورييلا (الجولة الـ34 من الليغا).

ويُعتبر مارتن رهانا خاصا بالنسبة للألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، الذي قرر الاعتماد عليه بدل أليكس فاي البديل الطبيعي لبالدي.

وقال الصحفي الإسباني سانتي خيمينيز إن "مارتن يُعتبر تميمة حظ بالنسبة لفليك، والدقائق التي حصل عليها اللاعب هذا الموسم لم تكن من باب الصدفة، بل لأن المدرب الألماني الذي يؤمن بالخرافات يصدّق أن وجود اللاعب على المستطيل الأخضر يعني أن برشلونة سيفوز".

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وشارك مارتن مع برشلونة هذا الموسم في 32 مباراة بجميع المسابقات (1196 دقيقة) سجل خلالها هدفا وحيدا وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة.