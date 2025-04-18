فليك غاضب من توقيت مباريات برشلونة في الليغا

أشاد هانسي فليك مدرب برشلونة -اليوم الجمعة- بصلابة لاعبيه، في ظل استمرار فريقه في المنافسة على 3 بطولات هذا الموسم، لكنه اشتكى من توقيت مباريات البارسا في الدوري الإسباني.

وأعرب فليك عن عدم رضاه من توقيت مباراة النادي الكتالوني أمام سيلتا فيغو، الذي يتعارض مع رغبته في منح اللاعبين قسطا من الراحة، منتقدا رابطة الدوري لعدم جدولة المباراة في وقت متأخر من اليوم بدلا من انطلاقها مبكرا.

ويبتعد برشلونة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، ويمكنه أن يزيد هذا الفارق والاقتراب أكثر من اللقب عندما يواجه سيلتا فيغو غدا السبت.

وتأهل برشلونة، متصدر ترتيب الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب في دور الثمانية على بوروسيا دورتموند بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما سيواجه ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا في وقت لاحق هذا الشهر.

مزيد من الراحة

وأشار فليك إلى أن لاعبيه يحتاجون إلى وقت أطول للراحة بعد وصولهم إلى مدينة برشلونة في وقت متأخر عقب مباريات الفريق خارج أرضه في أوروبا، ولا يخلدون للنوم حتى الخامسة صباحا.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: "كل دوري يحمي أنديته، خاصة عندما تلعب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا لا يُصدق! ليس لدينا وقت للراحة".

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وأضاف "أرى أن اللاعبين مسؤولون عن ذلك، أريد مناقشة الأمر معهم.. لا أريد اختلاق أعذار أو الشكوى. أنا سعيد لأننا لن نواجه بلد الوليد يوم الأحد في الساعة الثانية بعد الظهر".

وتابع "لكن لماذا لا نلعب في السادسة مساء مثلما يحدث عادة؟ أعطوني سببا واحدا! أرى أن ما يحدث مزحة ويؤثر على كرة القدم الإسبانية. بقية الفرق في مسابقات الدوري الأوروبية تستفيد من الأمر".

وأكمل "أنا عاجز عن الحديث، الوضع لا يُصدق. في الدوري الألماني أو الإنجليزي الممتاز يهتمون بأنديتهم. لا يدركون (في الدوري الإسباني) ما يعنيه هذا (الوصول المتأخر) للاعبين".