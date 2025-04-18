إيدرسون حارس مان سيتي يتفوق بصناعة الأهداف على مبابي ومودريتش

يواصل البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، وضع بصمته الخاصة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليس فقط بصدِّ الكرات بل بصناعة الأهداف أيضا.​

وتشير الإحصائيات أن إيدرسون قدم هذا الموسم 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق على بعض نجوم كرة القدم الكبار ومن أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش، نجما ريال مدريد الإسباني.

بحسب إحصائيات الموسم الحالي، يتساوى إيدرسون في عدد التمريرات الحاسمة مع لاعبين مثل مارتن أوديغارد وكودي غاكبو، ويتفوق بتمريرة واحدة على كل من لويس دياز وفيل فودين وبيدرو نيتو.

وتألق إيدرسون ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-صفر، وقدَّم تمريرة حاسمة للنجم المصري عمر مرموش، الذي سجَّل "هاتريك" في تلك المباراة.

بهذه التمريرة، رفع الحارس البرازيلي رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة في البريميرليغ، متفوقًا على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة بول روبنسون (5 تمريرات حاسمة).

وكان إيدرسون بتمريرته الحاسمة للنرويجي إيرلينغ هالاند ضد برينتفورد في سبتمبر/آيلول 2024 في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-صفر، قد تساوى رصيده مع حراس مرمى آخرين مثل ديفيد سيمان وبيبي رينا وأليسون بيكر.