أونانا حارس مانشستر يونايتد مصدوم من تخفيض راتبه بنسبة كبيرة

يمر الحارس الكاميروني أندريه أونانا بأسوأ مرحلة في مسيرته الكروية من قرار نادي مانشستر يونايتد بتخفيض راتبه واستبعاده من التشكيلة الأساسية للمدرب روبن أموريم في مواجهة نيوكاسل بالبريميرليغ.

وتراجع أداء أونانا بشكل حاد هذا الموسم، ووصل إلى أدنى مستوياته بعد ارتكابه خطأين فادحين تسببا في هدفين أمام ليون في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ولكنه عاد وقدم أداء جيدا في مباراة الإياب -أمس الخميس- والتي انتهت بفوز دراماتيكي لصالح "المانيو" 4-3 والتأهل لنصف النهائي البطولة القارية 7-6 في مجموع المباراتين.

ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، صدم أونانا بتخفيض راتبه، حتى أنه دفعه إلى التحدث إلى المدير الرياضي السابق دان أشوورث بشأن هذه القضية.

وقال إن أونانا مستاء من خصم 25% من راتبه مع الفريق بسبب عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

باق في أولد ترافورد

وكلف انتقال أونانا من إنتر ميلان خزائن يونايتد 58 مليون دولار في صيف 2023.

واتفق الناديان الإنجليزي والإيطالي على دفع قيمة الصفقة على دفعات لمدة 4 سنواتٍ، هي مدة عقد أونانا مع "الشياطين الحُمر".

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مع نهاية الموسم الحالي، سيتبقى من هذه القيمة 34 مليون دولار، لذلك سيكون يونايتد مجبراً على بيع اللاعب بمبلغ لا يقل عن هذه القيمة، حتى لا يُسجل أي خسائر في حساباته المالية وفقاً لقواعد الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن موقع "ذا أثليتيك" أفاد أن أونانا من المرجح أن يبقى في النادي على الرغم من أدائه السيئ، لأنهم لا يستطيعون تحمل بيعه بأقل من مبلغ معين.

في هذه المرحلة، يبدو من غير المرجح للغاية أن يُنفق أي نادٍ هذا القدر من المال لضمّ أونانا.

ونظرًا للوضع المالي الهشّ لمانشستر يونايتد، فإنّ البقاء أو الإعارة المحتملة هما الخياران الأكثر ترجيحًا.

وارتكب أونانا 9 أخطاء أدّت إلى أهداف في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2023-2024. وهو أعلى رقم يسجله حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال نفس الفترة، ويبدو من غير المرجح للغاية أن يكون الحارس الأول لأموريم الموسم المقبل.

ودافع قلب الدفاع هاري ماغواير (بطل تأهل اليونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 120+1) عن أونانا: إنه أثبت في السابق أنه حارس مرمى "ممتاز" وعبر عن ثقته في الحارس الكاميروني (29 عاما).

وقال ماغواير "فاز أونانا بالعديد من الألقاب ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا (مع إنتر ميلان). خلال مسيرتك الكروية، تمر دائما بفترات صعود وهبوط، وتجد نفسك بعيدا عن مستواك في بعض الأحيان".