موعد مباراة الأهلي المصري ضد صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة غدا السبت الموافق 19 أبريل/نيسان 2025 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وتنطلق المباراة، الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثالثة بعد الظهر (15:00) بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة الأهلي المصري ضد مضيفه صن داونز:

beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعي فريق الأهلي المصري إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه القاري عندما يحل ضيفا على ماميلودي صن داونز.

وأعاد التاريخ كتابة سطور قبل النهائي، الذي يجرى بين 4 فرق من بلدين فقط في تكرار لنسخة المسابقة عام 2020 عندما كانت أطراف المربع الذهبي الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء البيضاوي من المغرب، وتوج وقتها نادي القرن في أفريقيا باللقب على حساب الزمالك في المباراة النهائية.

وسيكون الأهلي في مهمة صعبة للغاية حين يواجه صن داونز بحثا عن معانقة التاريخ ومطاردة أرقامه القياسية، فهو يبحث عن النهائي للمرة الـ18 في تاريخه، والثالثة علي التوالي، كما يسعى بطل مصر إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي بعد أن فشل في هذا الأمر في 3 محاولات سابقة.

🔴 في بريتوريا نستعد .. والهدف مباراة السبت 🦅 pic.twitter.com/2SeQDJSPn8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 17, 2025

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كما يريد الأهلي التتويج بالبطولة للمرة الـ13، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، فيما حقق صن داونز اللقب مرة وحيدة عام 2016، على حساب الزمالك في النهائي.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها (1-0)، بينما فاز صن داونز على ملعبه بنفس النتيجة ذهابا بملعبه، وتعادل سلبيا مع الترجي التونسي في تونس بربع النهائي.

ومواجهات الأهلي وصن داونز حدث متكرر على مدار السنوات الماضية، حيث التقيا 16 مرة ليحقق كل فريق الفوز على الآخر 5 مرات، وكان التعادل سمة مشتركة في 6 مواجهات.

وسجل الأهلي 19 هدفا ولم تتلقَّ شباكه أي هدف، وكانت أكبر نتيجة للفريق الأحمر خلال تلك المواجهات الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملقب بـ"البرازيليين" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001.

أما بطل جنوب أفريقيا، فيمتلك الذكريات الأصعب على (المارد الأحمر) بعدما كان سببا في تجرعه للخسارة مرتين بـ5 أهداف الأولى في دور الثمانية لدوري الأبطال عام 2019 بخماسية نظيفة والثانية بنتيجة 5-2 في دور المجموعات بنسخة عام 2023.

ويدخل الأهلي مباراة الغد وهو يعاني من اهتزاز الثقة، خاصة بعد تعادله 1-1 أمام منافسة بيراميدز في الدوري المحلي، لتتعالى الأصوات المطالبة برحيل مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

من ناحيته، يأمل صن داونز في العودة لمنصات التتويج وفتح الطريق نحو اللقب الثاني لدوري الأبطال.

وفرض صن داونز التركيز التام على لاعبيه، وطالب مدربه البرتغالي ميغيل كاردوسو منهم ضرورة الحذر من خبرات الأهلي، ولكنه يميل لاستخدام نفس الطريقة التي عبر بها وصيف النسخة الماضية الترجي في دور الثمانية بالبطولة.