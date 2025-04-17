فريقان مصريان يواجهان فريقين من جنوب أفريقيا بنصف نهائي أبطال أفريقيا

يلعب فريقان مصريان ضد فريقين من جنوب أفريقيا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، في مواجهة نادرة الحدوث.

ويواصل الأهلي حامل اللقب سعيه نحو اللقب الخامس في 6 مواسم في بريتوريا بعد غد السبت ضد ماميلودي صن داونز الذي سبق وألحق بالفريق المصري هزيمة قياسية في السابق.

وبدوره، يأمل بيراميدز يوم السبت أيضا في تعزيز ظهوره السريع كقوة في كرة القدم الأفريقية عندما يواجه أورلاندو بيراتس في سويتو.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية فقط في تاريخه.

وتقام مباراتا الإياب في القاهرة يوم الجمعة المقبل، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام من مباراتين في نهاية مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها فريقان من نفس البلدين في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ففي 2020، تغلب الأهلي 5-1 على الوداد المغربي في مجموع مباراتي قبل النهائي، في حين تفوق الزمالك 4-1 على الرجاء في مباراتي الفريقين.

وتغلب الأهلي 2-1 على منافسه الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة المصرية.

ويعتبر الأهلي هو القوة المهيمنة في كرة القدم الأفريقية وفاز بلقب دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، بينما حققت الفرق الثلاثة الأخرى التي وصلت إلى قبل النهائي لقبين فقط (بيراتس في عام 1995 وصن داونز في عام 2016).

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لكن على الرغم من سجله القوي، فإن الأهلي ليس المرشح الأوفر حظا للتأهل، بسبب مستواه غير المقنع في دور المجموعات بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته.

وتعرض مدربه السويسري مارسيل كولر لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة، بعد أن تعثر الفريق أيضا أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وسبق لصن داونز أن حقق فوزا قياسيا 5-صفر على الأهلي في دور الثمانية في عام 2019، كما سجل 5 أهداف أخرى في مرمى الفريق المصري في بريتوريا قبل عامين في دور المجموعات.