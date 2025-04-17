موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة غدا الخميس (17 أبريل/نيسان) على ملعب "المملكة أرينا" معقل الهلال.

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وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة و50 دقيقة مساء (18:50) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (17:50) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الهلال ضد الخليج:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز الخليج على الهلال 3-2 في إحدى مفاجآت الموسم.

ويتفوق الهلال بشكل كاسح في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 19 انتصارا مقابل انتصار وحيد للخليج، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، متقدما بفارق 7 و8 نقاط تواليا عن الهلال والنصر مطارديه المباشرين، وذلك قبل 7 جولات من النهاية.

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

الهلال لمصالحة جماهيره

ويأمل الهلال في مصالحة جماهيره بالعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما فشل في حصد النقاط الثلاث في الجولتين الماضيتين؛ إذ خسر على أرضه أمام النصر 1-3 في ديربي الرياض، وتعادل أمام مضيفه الاتفاق 1-1.

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ورغم إهداره 5 نقاط في مباراتيه الأخيرتين -وهذا وسّع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى 7 نقاط- رفض البرتغالي جورجي جيزوس (71 عاما) مدرب الهلال الاستسلام؛ إذ قال: "لم نفقد الأمل. لديّ تجارب كثيرة على مستوى العمل وفارق النقاط السبع ليس كبيرا".

ويخوض الهلال مواجهته بعدما استعاد جهود لاعبه البرازيلي فيليب مالكوم الذي شارك في التمارين الاثنين بعدما غاب عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها أمام الاتفاق، كما سيعود البرتغالي جواو كانسيلو بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به، في حين سيغيب المحترف البرازيلي لودي.

ويرغب الخليج بدوره في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية على ملعبه على يد الفتح 1-5.