موعد مباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد القادسية في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 18 أبريل/نيسان على ملعب "الأمير محمد بن فهد" معقل القادسية.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة القادسية ضد النصر:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويخوض النصر رحلة محفوفة بالمخاطر إلى القادسية صاحب المركز الخامس (52 نقطة)، في لقاء ثأري لزملاء النجم رونالدو الذين خسروا 1-2 في مرحلة الذهاب.

ويتفوق النصر بشكل كاسح في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 60 انتصارا مقابل 19 للقادسية، وانتهت 18 مباراة بالتعادل.

ويتصدر الاتحاد -الذي يلعب حاليا ضد الفتح- جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، متقدما بفارق 4 و8 نقاط تواليا عن الهلال والنصر -الذي لعب مباراة أقل- مطارديه المباشرين، وذلك قبل 7 جولات من النهاية.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 52 نقطة ويسعى لدخول المربع الذهبي.

النصر لمواصلة الانتصارات

يدخل النصر اللقاء باحثا عن مواصلة زخم الانتصارات وتضييق الخناق على وصافة الهلال، بعد الفوز على كل من الخلود والهلال بالنتيجة ذاتها 3-1 والرياض 2-1 في الجولات الثلاث الماضية.

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وبفضل ثنائية الـ"دون" رونالدو في مرمى الرياض، رفع الأربعيني رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري، متفوقا على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب وصاحب المركز الثاني، بفارق 4 أهداف.