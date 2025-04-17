"عاجز وليس فريق معجزات".. هجوم حاد على ريال مدريد

تعرّض ريال مدريد لانتقادات حادة -من الصحافة الإسبانية- بعد أدائه الهزيل أمام أرسنال في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يُظهر الميرينغي أي ردة فعل حقيقية توحي بأنه يحاول تعويض خسارة الذهاب بثلاثية طوال 90 دقيقة خاضها على ملعبه سانتياغو برنابيو، بل تكرّرت هزيمته أمام أرسنال للمرة الثانية خلال أسبوع وهذه المرة بنتيجة 1-2، ليودّع بطولته المفضلة بنتيجة إجمالية استقرت عند 1-5.

Real Madrid vs Arsenal (1-2,) | UCL Highlights Saka⚽️, Martinelli⚽️ 🔫🫡 pic.twitter.com/8tcri2RZ6D — MasterMind π (@Mastermind264) April 17, 2025

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ولم ترحم الصحافة الإسبانية لاعبي ريال مدريد وفي مقدمتها "ماركا" التي قالت "إن هذا الفريق ليس مستعدا للمعجزات" في إشارة منها لفشل اللاعبين في تحقيق "الريمونتادا" التي تم الترويج لها والحديث عنها بشكل مستمر طوال الأيام الماضية.

وأضافت "سقط ملك أوروبا أمام أرسنال، وسلّم تاجه حتى دون أن يقترب من العودة. سقط الفريق ضحية لضعف أدائه الكروي كما كان واضحا طيلة الموسم".

وواصلت الصحيفة "هذه المرة لا يمكن لوم الفريق لا على الروح ولا على الجهد، لأنه بدا عاجزا أمام فريق منظم سواء بالكرة أو بدونها. أرسنال تماسك بحنكة وواجه اندفاع حامل اللقب بجودة عالية".

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ورغم الأجواء الأسطورية التي صنعها جمهور ريال مدريد على مدرجات البرنابيو فإن ما قدّمه اللاعبون على أرض الملعب لم يكن كافيا للعودة، في وقت فرضت فيه كرة القدم منطقها خاصة بعد نتيجة الذهاب.

وفي النسخة الحالية من دوري الأبطال، لم يفرض لاعبو ريال مدريد هيبتهم سوى في مواجهتي مانشستر سيتي -ذهابا وإيابا- في ملحق الصعود إلى الأدوار الإقصائية، حيث انتصر الفريق الملكي بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.

ووضع الخروج المهين أمام أرسنال لاعبي الريال في مواجهة سهام النقد وفي مقدمتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، فالأخير لم يكن كافيا لتعويض "النواقص" الأوروبية وفق وصف "ماركا" بعد رحيل توني كروس وإصابة داني كارفاخال وإيدير ميليتاو.

وأتمت الصحيفة أن "ريال مدريد رفع سقف التوقعات بإمكانية العودة بالنظر إلى سنواته الذهبية الأخيرة، لكن الواقع يقول إن الفريق الحالي لا يرقى للمقارنة بالنسخ السابقة. إنه ليس فريق معجزات بل سقط بشكل مدوٍ".

وفي أحداث المباراة، فوّت أرسنال على نفسه فرصة هزيمة ريال مدريد مبكرا حين أهدر لاعبه بوكايو ساكا ركلة جزاء نفّذها على طريقة بانينكا لكن تيبو كورتوا حارس النادي الملكي كان يقظا وتصدى للكرة في الدقيقة الـ10، وهو ما أثار حماسة اللاعبين والمدرجات أكثر.

الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح آرسنال أمام ريال مدريد لكن كورتوا يحرم ساكا من التسجيل 😮❌ ما رأيك بقرار الحكم؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_آرسنال pic.twitter.com/zYUKTN9Bes — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2025

لكن لاعبي "الميرينغي" اصطدموا بأداء عالي المستوى من أرسنال في جميع المخططات، فلم يتمكنوا من تشكيل تهديد حقيقي على مرمى رايا.

وفي الشوط الثاني، عوّض ساكا إخفاقه في تنفيذ ركلة الجزاء ووضع أرسنال في المقدمة عند الدقيقة 65، لكن فينيسيوس استغل هفوة قاتلة من وليام صليبا مدافع "المدفعجية" ليعدّل النتيجة بعد ذلك بدقيقتين.

لكن الأمور لم تتغير كثيرا، فواصل أرسنال تسيير المباراة بالطريقة التي أرادها حتى سجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه غابرييل مارتنيلي.