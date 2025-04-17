موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة السبت 19 أبريل/نيسان 2024 على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو:

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ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

يسعى ريال مدريد للثأر من هزيمته أمام بيلباو 1-2 في الدور الأول للدوري الإسباني هذا الموسم، كما يسعى للفوز ليتشبث بالمنافسة على لقب الليغا بعد خروجه القاسي من البطولة التي يحمل لقبها (دوري أبطال أوروبا) بهزيمتين أمام أرسنال 0-3 و1-2.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بـ81 انتصارا مقابل 44 لبيلباو، وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ70 نقطة، في حين يأتي بيلباو بالمركز الرابع بـ57 نقطة.