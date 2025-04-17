أوبافيمي مارتينز.. رحلة لاعب نيجيري من الإفلاس إلى الثراء

تمثل قصة النيجيري أوبافيمي مارتينز نموذجا حيا للإرادة، وتتجاوز كونها حكاية لاعب كرة قدم، لتصبح مثالا حيا على تقلبات الحياة.

فمن الشوارع الصاخبة في لاغوس إلى أضواء دوري أبطال أوروبا، ومن قمة المجد إلى حافة الإفلاس، ثم عودة قوية إلى عالم الأعمال، هكذا كانت رحلة مارتينز.

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وُلد مارتينز في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1984 (رغم الجدل حول سنه الحقيقي)، وبدأ مشواره الكروي في ناد محلي، قبل أن تفتح له أبواب أوروبا عبر دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وصولا إلى أكاديمية إنتر ميلان عام 2001.

وفي عام 2003، بزغ نجم أوبافيمي مع الفريق الأول للإنتر حين سجل في دوري أبطال أوروبا، واشتهر باحتفالاته البهلوانية التي أصبحت جزءًا من شخصيته وعلامة خاصة به.

رحلة النجم النيجيري في الملاعب شملت أندية كبيرة مثل نيوكاسل الإنجليزي وفولفسبورغ الألماني، ومرورا بتجارب متباينة في روسيا، وإسبانيا، وأميركا، والصين.

على الصعيد الدولي، سجل مارتينز 18 هدفا مع منتخب نيجيريا، وكان له دور محوري في تأهل بلاده إلى كأس العالم.

لكن النجاح الرياضي لم يكن مستداما، فقد واجه مارتينز أزمة مالية خانقة بعد سلسلة من العقود غير الناجحة، خاصة مع الأندية الصينية.

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بعد اعتزاله، اضطر النجم النيجيري إلى بيع ممتلكاته، كما خسر صداقاته وتوقف نشاط مؤسسته الخيرية، وبدا أنه على وشك الاختفاء.

لكن التحول الحقيقي جاء بعد اتخاذ مارتينز قرارا غير متوقع، وهو دراسة ريادة الأعمال عبر دورة في جامعة هارفارد الشهيرة.

شكّل هذا القرار نقطة التحول بالنسبة لمارتينز، فقد أعاد افتتاح مقهى خاص به في لاغوس، بالشراكة مع زوجته نادين، التي كانت شريكته في تخطي المحن والأزمات، كذلك عادت مؤسسته الخيرية للعمل، وبدأ يكرّس جزءًا من جهده لدعم التعليم والشباب في نيجيريا.

كما بقي أوبافيمي قريبا من كرة القدم، متابعا اللاعبين النيجيريين، ومشاركا في دعمهم معنويا.

ورغم أن شائعات تزوير العمر لم تختفِ تماما، فإن مسيرة مارتينز تُظهر كيف يمكن للسقوط أن يكون بداية جديدة، وكيف أن الإصرار والعقلية الريادية قد يُعيدان الإنسان إلى القمة.

أوبافيمي مارتينز ليس فقط أغنى لاعب كرة قدم نيجيري سابق، بل أصبح اليوم رمزا للتحول والتكيف، من الملاعب إلى ريادة الأعمال، لا تزال قصته تُروى كدرس في النهوض من بين الركام، والبحث عن معنى جديد للحياة بعد كرة القدم.