نيمار يصاب مجددا ويغادر الملعب باكيا

تعرض نيمار نجم سانتوس لإصابة جديدة في فخذه الأيسر، وغادر الملعب وهو يبكي أمس الأربعاء خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مينيرو (2-0) في المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي أول مباراة له مع سانتوس في الدوري هذا العام، أمضى نيمار 34 دقيقة فقط على أرض الملعب قبل أن يضطر إلى الخروج بسبب الإصابة.

والتقطت كاميرات التلفزيون علامات الألم على وجه اللاعب بعد أن افتتح سانتوس التسجيل في الدقيقة 24.

وتلقى الدولي البرازيلي البالغ من العمر 33 عاما العلاج وسُمح له في البداية بالبقاء على أرض الملعب، لكن بعد 10 دقائق ترك مكانه باكيا للأرجنتيني بنجامين رولهايسر تحت تصفيقات لمشجعي الفريق.

وكانت مباراة الأربعاء هي أول مشاركة لنيمار أساسيا في الدوري والذي شارك فيه لأول مرة هذا الموسم الأحد الماضي، حيث لعب الشوط الثاني بالكامل على ملعب ماراكانا ضد فلومينينسي عندما خسر فريقه بهدف نظيف.

وكان نيمار تعرض لإصابة في فخذه الأيسر الشهر الماضي خلال مباراة ربع نهائي بطولة ولاية ساو باولو أمام براغانتينو، فأبعدته عن نصف النهائي وتشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كولومبيا والأرجنتين.

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وارتدى لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق قميصا يحمل الرقم 100 في مواجهة أتلتيكو مينيرو احتفالا بمباراته رقم 100 على أرضه في فيلا بيلميرو مع سانتوس ناديه الأم.