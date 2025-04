بعد صلاح.. فان دايك باق مع ليفربول حتى 2027

وقّع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على عقد جديد لعامين، وفقا لما أعلنه النادي اليوم الخميس.

وسار فان دايك (33 عاما)، الذي أصبح ركيزة أساسية في صفوف ليفربول منذ انضمامه عام 2018، على خطى المهاجم الدولي المصري محمد صلاح الذي مدد عقده قبل 6 أيام لعامين أيضا، منهيا أشهرا من التكهنات من خلال تمديد بقائه في أنفيلد.

وقال المدافع الدولي الهولندي "سعيد جدا وفخور للغاية. هناك الكثير من المشاعر التي تدور في رأسي الآن وأنا أتكلم عن ذلك".

وأضاف "إنه شعور بالفرح. إنه أمر لا يُصدّق. الرحلة التي خضتها حتى الآن في مسيرتي، وأن أتمكن من تمديدها لعامين إضافيين مع هذا النادي، أمر رائع، وأنا سعيد جدا".

وكان لفان دايك دور كبير في عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه قادما من ساوثهامبتون في يناير/كانون الثاني 2018.

