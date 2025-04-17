كابوس مبابي هداف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تلقى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد صفعة جديدة حيث تبخّر حلمه مرة أخرى في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وودّع ريال مدريد النسخة الحالية من دوري الأبطال بعد خسارته في إياب الدور ربع النهائي على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام أرسنال بنتيجة 1-2، ليخرج الميرنغي من بطولته المفضّلة بنتيجة عريضة استقرت عند 1-5 في مجموع المباراتين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي فشل مجددا في الفوز بالبطولة للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية، ويتعين عليه الآن الانتظار حتى النسخة المقبلة 2025-2026 ويحاول للمرة العاشرة تحقيق حلمه الأوروبي برفع الكأس "ذات الأذنين".

وقالت "في الصيف الماضي رحل مبابي عن باريس سان جيرمان متجها إلى ريال مدريد، حيث كان الدافع الأكبر هو الحلم الذي لازمه دوما ويتمثل في الفوز بدوري الأبطال"، لكن ذلك لم يتحقق في موسمه الأول مع النادي الملكي.

❌ KYLIAN MBAPPÉ y la #CHAMPIONSxESPN todavía no se pueden encontrar… 🇫🇷 Mónaco

2016/17 – Semis 1-4 vs. Juventus 🇫🇷 PSG

2017/18 – Octavos 2-5 vs. Real Madrid

2018/19 – Octavos 3-3 vs. Manchester United (gol de visitante)

2019/20 – Final 0-1 vs. Bayern Múnich

2020/21 – Semis… pic.twitter.com/jIUqLHSEvl — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2025

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وكان الإقصاء قاسيا على مبابي، ليس بسبب إصابة في الكاحل التي أجبرته على الخروج من الملعب قبل ربع ساعة من النهاية، بل لأن جماهير ريال مدريد "لم ترحمه بسبب أدائه الضعيف" لتطلق عليه صافرات الاستهجان.

وطوال وجوده على أرض الملعب لم يشكّل مبابي أي تهديد للإسباني ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال، كما أنه لم يسدّد أي كرة بين القائمين.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "كانت نهاية حزينة وكئيبة لمشاركة مبابي الأوروبية وربما الأسوأ من بين كل المحاولات التسع التي لم يُتوج في أي منها باللقب".

وتاليا المشاركات التسع لمبابي في دوري أبطال أوروبا:

موسم 2016-2017:

كان مبابي حينها بعمر (17 عاما) ويلعب في صفوف موناكو، وفيه سجّل 6 أهداف في 9 مباريات، وتوقفت مغامرته أمام يوفنتوس في نصف النهائي بالخسارة 1-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موسم 2017-2018:

في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان هز مبابي الشباك 4 مرات جميعها في دور المجموعات، لكن فريقه ودّع البطولة من ثمن النهائي بالخسارة 2-5 أمام ريال مدريد بالذات في مجموع المباراتين.

موسم 2018-2019:

في تلك النسخة سجّل مبابي 4 أهداف أيضا، وفيها عاد باريس سان جيرمان بفوز مهم من ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد 2-0 في ذهاب ثمن النهائي، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب إيابا على ملعب حديقة الأمراء حيث خسر الباريسيون 1-3 ليودّع الفريق بسبب قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار.

موسم 2019-2020:

كانت تلك النسخة هي أقرب فرصة مبابي لتحقيق اللقب، وفيها وصل باريس إلى المباراة النهائية، لكنه وزملاءه خسروا أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد سجله كينغسلي كومان.

في المجمل سجّل مبابي 5 أهداف جميعها في دور المجموعات كما شارك في 10 مباريات.

موسم 2020-2021:

كانت أفضل نسخة لمبابي في دوري الأبطال، وفيها سجل 8 أهداف في 10 مباريات من بينها ثلاثية (هاتريك) في شباك برشلونة بملعب كامب نو، لكن فريقه أُقصي من البطولة من الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-4.

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موسم 2021-2022:

سجل مبابي 6 أهداف في 8 مباريات، بينها هدفان في شباك فريقه الحالي ريال مدريد، الذي أقصاه من البطولة في ثمن النهائي بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-3 للنادي الملكي.

موسم 2022-2023:

تواصل خروج مبابي من دوري الأبطال ومن ثمن النهائي للموسم الثاني على التوالي، فبعد نتائج ضعيفة في دور المجموعات اصطدم باريس سان جيرمان ببايرن ميونخ الذي أقصاه من البطولة بالفوز عليه 3-0 في مجموع المباراتين، قبلهما سجل اللاعب الفرنسي 7 أهداف.

موسم 2023-2024:

في هذه النسخة أدارت الكرة بظهرها تماما لمبابي وباريس سان جيرمان حيث اصطدمت بالقائم 6 مرات في مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي أمام بوروسيا دورتموند الذي خطف بطاقة التأهل للنهائي بنتيجة 0-2، أما على الصعيد الشخصي فسجل مبابي 8 أهداف في 12 مباراة.

موسم 2024-2025:

في موسمه الأول مع ريال مدريد زار مبابي الشباك 7 مرات فقط في 14 مباراة، وودع البطولة في ربع النهائي أمام أرسنال الإنجليزي.