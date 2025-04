كابوس مبابي هداف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تلقى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد صفعة جديدة حيث تبخّر حلمه مرة أخرى في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وودّع ريال مدريد النسخة الحالية من دوري الأبطال بعد خسارته في إياب الدور ربع النهائي على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام أرسنال بنتيجة 1-2، ليخرج الميرنغي من بطولته المفضّلة بنتيجة عريضة استقرت عند 1-5 في مجموع المباراتين.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي فشل مجددا في الفوز بالبطولة للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية، ويتعين عليه الآن الانتظار حتى النسخة المقبلة 2025-2026 ويحاول للمرة العاشرة تحقيق حلمه الأوروبي برفع الكأس "ذات الأذنين".

وقالت "في الصيف الماضي رحل مبابي عن باريس سان جيرمان متجها إلى ريال مدريد، حيث كان الدافع الأكبر هو الحلم الذي لازمه دوما ويتمثل في الفوز بدوري الأبطال"، لكن ذلك لم يتحقق في موسمه الأول مع النادي الملكي.

❌ KYLIAN MBAPPÉ y la #CHAMPIONSxESPN todavía no se pueden encontrar…

🇫🇷 Mónaco

2016/17 – Semis 1-4 vs. Juventus

🇫🇷 PSG

2017/18 – Octavos 2-5 vs. Real Madrid

2018/19 – Octavos 3-3 vs. Manchester United (gol de visitante)

2019/20 – Final 0-1 vs. Bayern Múnich

2020/21 – Semis… pic.twitter.com/jIUqLHSEvl

— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2025