وفاة لاعب غاني بعد سقوطه من ناطحة سحاب بالصين

توفي المهاجم الدولي الغابوني، آرون بوبيندزا، لاعب نادي تشجيانغ الصيني إثر سقوطه من الطابق الـ11 من مبنى في الصين.

وأكد الاتحاد الغابوني لكرة القدم الخبر المأساوي أمس الأربعاء، وصرح في بيان له "نستذكر بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عامًا، بأنه مهاجم عظيم ترك بصمة لا تُنسى في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022".

وأضاف "يتقدم الاتحاد الغابوني لكرة القدم وعائلة كرة القدم الغابونية العظيمة بأحر التعازي لعائلته في هذا المصاب الجلل".

وقال رئيس الغابون، برايس أوليغي نغيما "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ الوفاة المأساوية للمهاجم آرون بوبيندزا، ذلك المهاجم الموهوب الذي شرف كرة القدم الغابونية. أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه. رحم الله روحه الطاهرة".

وكتب زميله السابق في المنتخب النجم بيير-إيميريك أوباميانغ معلقا "لا أجد الكلمات" مرفقًا ذلك بصورة لهما يحتضنان بعضهما مصحوبا بتعليق "ارقد بسلام يا أخي".

وكتب نادي سينسيناتي لكرة القدم، الذي لعب له بوبيندزا موسم 2023-2024، في بيان "نشعر بالحزن لسماع نبأ الوفاة المأساوية لمهاجم سينسيناتي السابق، آرون بوبيندزا، بوقت سابق اليوم في منزله بالصين. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق. كان عضوًا عزيزًا في عائلة سينسيناتي لكرة القدم، ونتقدم بتعازينا لجميع من عرفوه. ارقد بسلام يا آرون".

