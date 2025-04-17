لماذا رفض ديمبلي تسلم جائزة أفضل لاعب بمباراة سان جيرمان وأستون فيلا؟

رفض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان تسلم جائزة رجل مباراة فريقه أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يوافق على مضض.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى المربع الذهبي من البطولة الأوروبية العريقة رغم خسارته في إياب ربع النهائي 2-3 أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، في مباراة صنع فيها ديمبلي الهدف الثاني لزميله نونو مينديز.

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واختير ديمبلي (27 عاما) أفضل لاعب في المباراة، لكن نجم باريس سان جيرمان رفض تسلم الجائزة في البداية، في أثناء خروجه من أرض الملعب.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لديمبلي وهو يتجاهل ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي كان يحمل الجائزة في يده، وقد ظهرت على اللاعب ملامح عدم الرضا.

ياساتر ديمبيلي رفض ياخذ جائزة رجل المباراة 🤯🤯 pic.twitter.com/fRLmA2vaMQ — محمد | PSG (@MPSG_7) April 15, 2025

لكن الحساب الرسمي لدوري الأبطال على منصة إنستغرام نشر في النهاية صورة ديمبلي مع الجائزة، واللافت فيها أن اللاعب ظهر بوجه عابس.

وفسّرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصرّف ديمبلي على اعتبار أن فريقه "نجا بصعوبة بالغة من مفاجأة اقترب أستون فيلا من تحقيقها"، خاصة أن الفريق الباريسي تقدّم بالنتيجة 2-0 ليعزز نتيجة الذهاب ويرفعها إلى 5-1 لكن "الفيلانز" عادوا بشكل مذهل وسجلوا 3 أهداف لتصبح النتيجة الإجمالية 5-4.

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ورغم تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال، فإن ديمبلي لم يُخفِ إحباطه من الطريقة التي خسر بها فريقه المباراة.

وأكد في تصريحات -أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية- أنه وزملاءه وقعوا في فخ الثقة الزائدة خاصة في الشوط الثاني، مشيرا إلى وجود جوانب عديدة تحتاج إلى التحسين.

وقال "يجب أن نكون صارمين ومركّزين، خاصة في مثل هذا النوع من المباريات، لقد صعّبنا المهمة على أنفسنا، لكن هذا لا يقلل من قيمة لاعبي أستون فيلا الذين مارسوا ضغطا كبيرا".

وأضاف "تراخينا في الشوط الثاني بعد أن ظننا أن المهمة قد انتهت عند النتيجة 2-1، اعتقدنا أننا تأهلنا بالفعل. لكن دوري الأبطال لا يسمح بذلك، لأنه يمكن للفريق المنافس أن يقلب المباراة في أي لحظة، علينا أن نكون أكثر انضباطا في الدور المقبل".

ويلتقي باريس سان جيرمان في نصف النهائي يوم الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري أرسنال المتأهل بعد الفوز 2-1 على مضيفه ريال مدريد أمس الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، لتصبح نتيجة الذهاب والإياب 5-1 للفريق الإنجليزي.