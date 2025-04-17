أسباب اشتباك كارفاخال قائد ريال مدريد وساكا نجم أرسنال

دخل داني كارفاخال قائد ريال مدريد في مشادة قوية مع بوكايو ساكا نجم أرسنال قبل دخول اللاعبين غرف الملابس، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وظهر كارفاخال -الذي يغيب عن ريال مدريد منذ أشهر بداعي الإصابة- في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمسك ساكا من رقبته داخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وبدأ التوتر بين اللاعبين حين همس كارفاخال في أذن ساكا ثم ضربه على صدره، وقد بدا اللاعب الإنجليزي غير مهتم لتصرفات الدولي الإسباني وواصل سيره إلى داخل النفق.

ولم يرق هذا التصرف لكارفاخال الذي عاد لمواجهة ساكا مجددا ليتصاعد التوتر بينهما، قبل أن يتدخل أفراد من الطاقم الفني لأرسنال ورجال الأمن للفصل بينهما.

وأمسك كارفاخال بعنق ساكا ليتدخل بن وايت لاعب أرسنال ويقوم بالدفاع عن زميله.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن سبب المشادة بين اللاعبين، حيث لم يرق لكارفاخال الطريقة التي نفّذ بها ساكا ركلة الجزاء في الشوط الأول.

وتقدّم ساكا لتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، ليسددها على طريقة بانينكا وهو ما اعتبره كارفاخال "قلة احترام لناديه في ظل النتيجة الإجمالية" للمباراتين.

إعلان

وقالت "ماركا" إن كارفاخال تصرف كقائد فور نهاية الشوط الأول إذ لم يتردد في الوقوف إلى جانب زملائه في ظل أهمية اللقاء، فانتظر خروج جميع اللاعبين من أرضية الملعب وشجّع زملاءه وصفّق للمنافسين إلى أن ظهر ساكا وبدأت المشادة بينهما.

وكان وجود كارفاخال -الذي يُعد من أبرز قادة ريال مدريد- حافزا إضافيا لزملائه في هذه المباراة.

وقد يتسبب هذا التصرف مع ساكا في فرض عقوبة على كارفاخال في حال فتحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي "يويفا" تحقيقا في الحادثة، على اعتبار أن كارفاخال دخل الملعب رغم أنه ليس ضمن قائمة المباراة.

وكان لزميله السابق تشابي ألونسو حادثة مماثلة حين دخل أرض الملعب للاحتفال بأحد أهداف ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد موسم 2013-2014 رغم أنه كان موقوفا.

وعليه فقد عاقبه "يويفا" من المشاركة في نهائي كأس السوبر الأوروبي، إذ اعتبر تصرفه خرقا للمبادئ العامة للسلوك بحسب المادة 11 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي.