موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة السبت 19 أبريل/نيسان 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

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وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة والربع مساء (16:15) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة سيلتا فيغو ضد برشلونة:

beIN Sports HD 3

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول بتعادل مثير 2-2 على ملعب سيلتا فيغو.

ويتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بـ43 انتصارا مقابل 19 لسيلتا فيغو، وانتهت 20 مباراة بالتعادل.

ويسعى برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني برصيد 70 نقطة بتوسيع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني (66 نقطة).

في حين يسعى سيلتا فيغو للحصول على إحدى بطاقات التأهل للبطولات الأوروبية الموسم القادم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.