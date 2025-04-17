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الفرق المتأهلة ومواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أرسنال هزم ريال مدريد ذهابا وإيابا وتأهل لنصف النهائي (الفرنسية)
17/4/2025-|آخر تحديث: 17/4/202501:05 ص (توقيت مكة)

4 أندية تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موزعة على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

والأندية الأربعة المتأهلة هي:

  • باريس سان جيرمان على حساب أستون فيلا (5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب)
  • برشلونة على حساب دورتموند (5-3 في مجموع المباراتين)
  • أرسنال على حساب ريال مدريد (5-1 في مجموع المباراتين)
  • إنتر ميلان على حساب بايرن ميونخ (4-3 في مجموع المباراتين)

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراتا الذهاب:

  • برشلونة x إنتر ميلان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)
  • أرسنال x سان جيرمان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)

مباراتا الإياب:

  • باريس سان جيرمان x أرسنال (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)
  • إنتر ميلان x برشلونة (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)
المصدر : وكالات

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