الفرق المتأهلة ومواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
17/4/2025-|آخر تحديث: 17/4/202501:05 ص (توقيت مكة)
4 أندية تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موزعة على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.
والأندية الأربعة المتأهلة هي:
- باريس سان جيرمان على حساب أستون فيلا (5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب)
- برشلونة على حساب دورتموند (5-3 في مجموع المباراتين)
- أرسنال على حساب ريال مدريد (5-1 في مجموع المباراتين)
- إنتر ميلان على حساب بايرن ميونخ (4-3 في مجموع المباراتين)
مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
مباراتا الذهاب:
- برشلونة x إنتر ميلان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)
- أرسنال x سان جيرمان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)
مباراتا الإياب:
- باريس سان جيرمان x أرسنال (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)
- إنتر ميلان x برشلونة (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)
المصدر : وكالات