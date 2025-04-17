موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة اليوم الخميس (17 أبريل/نيسان) على ملعب نادي الفتح.

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وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الاتحاد والفتح:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز الاتحاد 2-صفر على الفتح الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

ويتفوق الاتحاد في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 18 انتصارا مقابل 9 انتصارات للفتح، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

الاتحاد يتطلع للقب

يتطلع الاتحاد للحفاظ على فارق مريح بينه وبين الهلال والنصر وقطع خطوة جديدة نحو التتويج، حيث يتصدر الترتيب برصيد 65 نقطة متقدما بفارق 7 و8 نقاط تواليا عن الهلال والنصر مطارديه المباشرين، وذلك قبل 7 جولات من النهاية.

أكدّ لاعبو "العميد" بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان صحوتهم بعدما عادوا إلى سكة الانتصارات بالفوز على العروبة 2-0 عقب السقوط في فخ التعادل أمام الأهلي 2-2 في ديربي جدة.

أبو سهـم يعزز النتيجة للعميد ⚽️🤩#الاتحاد_العروبة

pic.twitter.com/OhCicZvL2g — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 10, 2025

وتعرض الاتحاد لضربتين موجعتين تناولهما بلان عقب المباراة بقوله "تعرض (المهاجم الفرنسي) كريم بنزيمة لضربة قوية في الركبة، ومبدئيا الإصابة بسيطة، أما بالنسبة للحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، فإن إصابته تُعد خطيرة في الوقت الحالي".

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وأضاف مشيدا بفريقه "قدّمنا أداء جيدا خلال مباراة العروبة، وهذا مؤشر جيد لما نستطيع تقديمه. نتملك عناصر جيدة للغاية".

وتابع مجيبا عن سؤال حول اعتماده على مهاجم أو مهاجمين "يتعلق الأمر باللعب مع مهاجم أو مهاجمين بعملي، وليس هناك أي مجال للنقاش في هذه التفاصيل التكتيكية التي تخص المدرب. المسألة لا تتعلق بخطة اللعب أو التشكيل بل تتعلق بالسيطرة على اللعب".