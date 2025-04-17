5 دروس لبرشلونة من الانتكاسة أمام دورتموند

عاش لاعبو برشلونة مزيجا من المشاعر المتناقضة في دورتموند، إذ انتابتهم مشاعر الفرح بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 6 سنوات، ولكن في الوقت نفسه شعروا وكأنهم لعبوا أسوأ مباراة لهم هذا الموسم.

الهزيمة التي تعرّض لها البارسا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند 3-1 واقتراب منافسهم من قلب الطاولة بعد الخسارة 4-0 في مونتجويك تركت الفريق أمام بعض الدروس.

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بدورها، سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على الدروس الخمسة المستفادة من الانتكاسة أمام بوروسيا دورتموند بعد أن دخل برشلونة المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث يحتاج إلى تحصين صدارته لليغا والاستعداد لخوض نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد.

الأخطاء الفردية

لم يكن اللاعبون الأساسيون في مستواهم المعتاد، إذ قاموا بالعديد من التمريرات غير الدقيقة، وارتكبوا أيضا أخطاء لا يمكن تصورها، مثل الخطأ الذي ارتكبه رونالد أراوخو وتسبب في هدف.

كما كان جول كوندي بطيئا أيضا في التوقع، في حين افتقر فرينكي دي يونغ إلى الانسيابية في غياب بيدري.

الاعتماد على بيدري

بعد أن شارك أساسيا في أكثر من 20 مباراة واختار هانز فليك إراحته بعد الفوز 4-0 في مباراة الذهاب لكن برشلونة بدا تائها بدونه.

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وأدى دخوله في الشوط الثاني إلى جلب النظام والاستحواذ للعب برشلونة على الرغم من أنه لم يمنع الارتباك العام الذي عانى منه الفريق عموما.

بدون قيادة دفاعية

من الغريب أن نعتقد أن غياب قلب الدفاع الباسكي إنييغو مارتينيز عن مباراة دورتموند لتجنب البطاقة الصفراء والإيقاف تسبب في انهيار دفاعات برشلونة وعدم شعور باو كوبارسي بالأمان، ورسم خط التسلل بشكل سيئ، وقد أظهر الإسباني أن قيادة خط دفاع النادي الكتالوني ضرورية.

شيء من الإرهاق

مع عدم وجود وقت كافٍ للتعافي بين المباريات يعاني اللاعبون من فترات من التعب تجعلهم يفشلون في الضغط، ويصبحون متورطين في المواجهات الفردية، ويفشلون في استعادة الكرات، وينتهي بهم الأمر خارج مواقعهم.

ويؤكد المدرب فليك أن معاييره البدنية جيدة، وعلى الرغم من أنه يتحدث التغييرات الحاسمة في المباريات فإنه لا يغير التشكيلة الأساسية كثيرا.

إنهاء الفرصة التهديفية بنجاح

نجح برشلونة في صناعة العديد من الفرص الخطيرة أمام دورتموند لكنها لم تكن دقيقة، وفشل في تحويلها إلى أهدف مثلما حدث مع فيرمن لوبيز في إهدار آخر فرصتين كبيرتين للتسجيل، الأولى ضد ليغانيس والأخرى في سينغال إيدونا بارك، لذا يتوجب تعديل الخط الهجومي في الفترة المقبلة الحاسمة.

وسيحاول فليك الآن توجيه لاعبيه لضمان عدم تكرار سيناريو دورتموند مع اقتراب مرحلة الحسم لتحقيق الثلاثية.