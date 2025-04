هل يلعب ميسي ورونالدو في فريق واحد قريبا؟

يخطط الأرجنتيني كارلوس تيفيز اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد لتحقيق حلم يعتبره عشاق كرة القدم من المستحيل حدوثه على أرض الواقع يتعلق بالنجمين الأسطوريين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويسعى تيفيز (41 عاما) إلى جمع الثنائي الأسطوري في فريق واحد، وذلك في مباراة اعتزاله التي لم يتحدد موعدها بعد، لكن الدولي الأرجنتيني السابق بدأ بالتحضير فعليا لهذا اليوم الكبير.

وأبدى تيفيز رغبته في مشاركة ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي ورونالدو لاعب النصر السعودي في مباراة اعتزاله، المرجّح إقامتها على ملعب لا بومبونيرا معقل نادي بوكا جونيورز، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

فعند سؤاله عن إمكانية تنظيم مباراة اعتزال له أجاب تيفيز في مقابلة على منصة "أولغا" (Olga) بطريقة قاطعة "نعم سأفعل ذلك. فقط أحتاج إلى تحديد الموعد، الأمر ليس سهلا".

وسُئل تيفيز مرة أخرى عما إذا كان ميسي ورونالدو سيلعبان في فريقين مختلفين خلال تلك المباراة فأجاب "سنجمعهما في فريق واحد".

وواصل المذيع توجيه أسئلته لتيفيز حول هذه النقطة خاصة فيما يتعلق بإقناع رونالدو بالمشاركة فقال بكل ثقة "سأذهب بنفسي لأحضره".

Carlos Tevez wants former teammates Cristiano Ronaldo and Lionel Messi to take part in his farewell game in Buenos Aires.

While a date has not been set, Tevez, who retired from football in 2022, has begun to plan for the big day. pic.twitter.com/vrRNKa0Ehl

