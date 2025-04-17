هل يلعب ميسي ورونالدو في فريق واحد قريبا؟

يخطط الأرجنتيني كارلوس تيفيز اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد لتحقيق حلم يعتبره عشاق كرة القدم من المستحيل حدوثه على أرض الواقع يتعلق بالنجمين الأسطوريين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويسعى تيفيز (41 عاما) إلى جمع الثنائي الأسطوري في فريق واحد، وذلك في مباراة اعتزاله التي لم يتحدد موعدها بعد، لكن الدولي الأرجنتيني السابق بدأ بالتحضير فعليا لهذا اليوم الكبير.

وأبدى تيفيز رغبته في مشاركة ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي ورونالدو لاعب النصر السعودي في مباراة اعتزاله، المرجّح إقامتها على ملعب لا بومبونيرا معقل نادي بوكا جونيورز، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

فعند سؤاله عن إمكانية تنظيم مباراة اعتزال له أجاب تيفيز في مقابلة على منصة "أولغا" (Olga) بطريقة قاطعة "نعم سأفعل ذلك. فقط أحتاج إلى تحديد الموعد، الأمر ليس سهلا".

"Quiero juntar a Cristiano y a Messi" Tévez confirmó su partido de despedida y quiere juntar a los dos cracks en el mismo evento. pic.twitter.com/2OqKJzGHq9 — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

وسُئل تيفيز مرة أخرى عما إذا كان ميسي ورونالدو سيلعبان في فريقين مختلفين خلال تلك المباراة فأجاب "سنجمعهما في فريق واحد".

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وواصل المذيع توجيه أسئلته لتيفيز حول هذه النقطة خاصة فيما يتعلق بإقناع رونالدو بالمشاركة فقال بكل ثقة "سأذهب بنفسي لأحضره".

Carlos Tevez wants former teammates Cristiano Ronaldo and Lionel Messi to take part in his farewell game in Buenos Aires. While a date has not been set, Tevez, who retired from football in 2022, has begun to plan for the big day. pic.twitter.com/vrRNKa0Ehl — ESPN FC (@ESPNFC) April 16, 2025

وخلال مسيرته الكروية زامل تيفيز ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني فقط وذلك في الفترة ما بين عامي 2005 حتى 2015.

ولعب الثنائي معا بقميص "التانغو" 47 مباراة دولية ساهما خلالها في تسجيل 10 أهداف من صناعة بعضهما البعض (ميسي 6 وتيفيز 4) وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

في المقابل لعب تيفيز إلى جانب رونالدو في فترة وجودهما بألوان مانشستر يونايتد، حيث خاض اللاعبان معا 80 مباراة سجلا خلالها 8 أهداف بالمناصفة بينهما.

🗣️ Carlos Tevez: "I'll definitely do my farewell match. We just need to find the right time. I want to bring Cristiano and Messi together." pic.twitter.com/V3GogY3yil — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 15, 2025

وبكونه واحدا من اللاعبين القلائل الذين زاملوا ميسي ورونالدو، أدلى تيفيز برأيه حول الأفضل بينهما وذلك في مقابلة أُجريت معه عام 2018.

وقال تيفيز: "كريستيانو مختلف تماما عن ميسي، عندما بدأ ليو اللعب لم يكن يقترب من صالة الألعاب الرياضية بينما كان رونالدو يوجد فيها صباحا وظهرا ومساء".

وأضاف: "كريستيانو كان عليه أن يعمل بجد ليصبح الأفضل، أما ليونيل فهو موهوب بالفطرة وهذا الفرق الأبرز بين أعظم لاعبين في التاريخ"، قبل أن ينهي حديثه: "ميسي من كوكب آخر".

🗣 Carlos Tévez on what makes Cristiano Ronaldo and Lionel Messi different. pic.twitter.com/4TNYJzJcTE — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 14, 2019

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وعلى الصعيد الشخصي دافع تيفيز عن ألوان عدة أندية شهيرة بمسيرته الكروية هي بوكا جونيورز الأرجنتيني وكورنثيانز البرازيلي، والثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، وتجربة في الصين مع شنغهاي شينهوا.

أما دوليا فقد لعب لمنتخب الأرجنتين 76 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع مثلها، كما تُوج بمسيرته ككل بـ27 لقبا أهمها: