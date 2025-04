"نبوءة ميونخ" تدعم تتويج أرسنال وسان جيرمان بدوري الأبطال

تدعم نبوءة غريبة حظوظ أرسنال وباريس سان جيرمان في تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة الأولى في تاريخهما.

وبلغ أرسنال المربع الذهبي للبطولة الأوروبية العريقة عقب تجاوزه عقبة ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي، ليصطدم الغانرز في نصف النهائي بباريس سان جيرمان الذي تخطى أستون فيلا 5-4.

وعاد أرسنال إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، في حين سيكون الظهور الرابع لباريس سان جيرمان في نفس المرحلة منذ عام 2020، لكن أحدهما فقط سيتأهل إلى نهائي الأبطال الذي سيُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في 30 مايو/أيار المقبل.

وبالنظر إلى تاريخ البطولة، فإن كل مباراة نهائية تُقام في ميونخ تشهد تتويج بطل جديد يحمل الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى وقد حدث ذلك في 4 مناسبات سابقة.

واستضافت مدينة ميونخ المباراة النهائية لدوري الأبطال مواسم 1978-1979، 1992-1993، 1996-1997 و2011-2012، والموسم الحالي ستحتضن النهائي الخامس.

وأقيمت النهائيات الثلاثة الأولى على الملعب الأولمبي في ميونخ، بينما جرى الرابع على ملعب أليانز أرينا الذي سيشهد نهائي النسخة الجارية.

واستفاد فريقان إنجليزيان من هذه النبوءة ويأمل أرسنال أن يكون الثالث، لكن باريس سان جيرمان قد يكون له رأي آخر.

1978-1979: تُوج نوتنغهام فورست الإنجليزي باللقب بعد فوزه في النهائي على مالمو السويدي 1-0 سجله تريفور فرانسيس.

🏆 #OnThisDay in 1979, The Reds were crowned European Champions for the first time following a 1-0 victory against Malmö in Munich

Million-pound man Trevor Francis with the winner 🤩 #NFFC pic.twitter.com/ZNYBrs3QHz

— Nottingham Forest (@NFFC) May 30, 2021