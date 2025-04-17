"نبوءة ميونخ" تدعم تتويج أرسنال وسان جيرمان بدوري الأبطال

تدعم نبوءة غريبة حظوظ أرسنال وباريس سان جيرمان في تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة الأولى في تاريخهما.

وبلغ أرسنال المربع الذهبي للبطولة الأوروبية العريقة عقب تجاوزه عقبة ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي، ليصطدم الغانرز في نصف النهائي بباريس سان جيرمان الذي تخطى أستون فيلا 5-4.

وعاد أرسنال إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، في حين سيكون الظهور الرابع لباريس سان جيرمان في نفس المرحلة منذ عام 2020، لكن أحدهما فقط سيتأهل إلى نهائي الأبطال الذي سيُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في 30 مايو/أيار المقبل.

وبالنظر إلى تاريخ البطولة، فإن كل مباراة نهائية تُقام في ميونخ تشهد تتويج بطل جديد يحمل الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى وقد حدث ذلك في 4 مناسبات سابقة.

واستضافت مدينة ميونخ المباراة النهائية لدوري الأبطال مواسم 1978-1979، 1992-1993، 1996-1997 و2011-2012، والموسم الحالي ستحتضن النهائي الخامس.

وأقيمت النهائيات الثلاثة الأولى على الملعب الأولمبي في ميونخ، بينما جرى الرابع على ملعب أليانز أرينا الذي سيشهد نهائي النسخة الجارية.

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واستفاد فريقان إنجليزيان من هذه النبوءة ويأمل أرسنال أن يكون الثالث، لكن باريس سان جيرمان قد يكون له رأي آخر.

وتاليا نُلقي نظرة على النهائيات الأربعة الماضية والتي شهدت تتويج بطل جديد:

1978-1979: تُوج نوتنغهام فورست الإنجليزي باللقب بعد فوزه في النهائي على مالمو السويدي 1-0 سجله تريفور فرانسيس.

🏆 #OnThisDay in 1979, The Reds were crowned European Champions for the first time following a 1-0 victory against Malmö in Munich Million-pound man Trevor Francis with the winner 🤩 #NFFC pic.twitter.com/ZNYBrs3QHz — Nottingham Forest (@NFFC) May 30, 2021

1992-1993: رفع مارسيليا الفرنسي اللقب الوحيد في تاريخه بدوري الأبطال بعد انتصاره في النهائي على ميلان الإيطالي بهدف وحيد سجله باسيل بولي.

1996-1997: حصد بوروسيا دورتموند الألماني اللقب عقب فوزه على يوفنتوس الإيطالي 3-1 حيث سجّل لأسود الفيستيفال كارل هاينز ريدله (2) ولارس ريكن في حين جاء الهدف الوحيد للسيدة العجوز بواسطة أليساندرو ديل بييرو.

2011-2012: اعتلى تشلسي الإنجليزي منصة التتويج بأمجد البطولات الأوروبية عقب فوزه في النهائي على بايرن ميونخ بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، سجل للفريق البافاري توماس مولر قبل أن يعدّل الإيفواري ديديه دروغبا النتيجة للبلوز.

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وسبق لأرسنال وباريس سان جيرمان أن تأهلا لنهائي البطولة مرة واحدة طوال تاريخهما، إذ خسر الفريق الإنجليزي أمام برشلونة في نسخة 2005-2006 بنتيجة 1-2 في حين انهزم الباريسيون أمام بايرن ميونخ 0-1 في نهائي 2019-2020.

ويستقبل أرسنال ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب نصف النهائي على ملعب الإمارات في 29 أبريل/نيسان الجاري، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا على ملعب حديقة الأمراء في السابع من مايو/أيار المقبل.

وفي المحصّلة فإن أي فريق بينهما سيبلغ النهائي سيكون أمام تحدٍ صعب للغاية من أجل نيل اللقب، خاصة أنه سيلاقي المتأهل من نصف النهائي الثاني بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.