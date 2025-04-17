موعد مباراة المغرب ضد مالي في نهائي كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد مالي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما 2025 المقامة بالمغرب، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق لـ 19 أبريل/نيسان الجاري، على ملعب "البشير" في مدينة المحمدية.

وتنطلق الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة مساء (16:00) بتوقيت القاهرة، والثانية مساء (14:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة المغرب ومالي:

beIN Sports HD 6

Arryadia TNT HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

والتقى المنتخبان في 3 مباريات سابقة انتهت 2 منها بفوز مالي مقابل انتصار وحيد للمغرب.

مشوار المغرب في البطولة

افتتح منتخب المغرب منافسات البطولة المقامة على أرضه بفوز ساحق 5-0 على أوغندا، لكنه تعادل في المباراة الثانية مع زامبيا ثم انتصر على تنزانيا 3-0 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى في البطولة.

وتأهل المغرب صاحب الأرض والجمهور للمباراة النهائية بعد أن هزم جنوب أفريقيا 3-1 بربع النهائي، ثم فاز على ساحل العاج في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2025، للمرة الثانية بعد أن نظم نسخة 2013.

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وكانت نسخة 2021، التي كان من المقرر أن تُقام في المملكة المغربية، أُلغيت بسبب جائحة "كوفيد-19".