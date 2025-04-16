علاج نفسي لمبابي هداف ريال مدريد قبل مواجهة أرسنال بدوري الأبطال

يحرص مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أن يكون لاعبوه في أفضل حالاتهم البدنية والذهنية عندما يواجهون أرسنال الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن النجم كيليان مبابي يحظى بمعاملة خاصة لتصفية ذهنه.

وتلقى النادي الملكي خسارة موجعة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة ويجد نفسه في ضغط كبير من أجل تحقيق ريمونتادا للتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا.

وتلقى مبابي بطاقة حمراء في الدقيقة 38 بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب خطأ عنيف ارتكبه على لاعب ألافيس أنطونيو بلانكو.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن إدارة المرينغي أعلنت الطوارئ في البرنابيو من أجل تصفية ذهن الفرنسي وتجاوز أزمته.

وذكرت الصحيفة، أن المسؤولين في النادي المدريدي طالبوا مبابي بـ"نسيان ما حدث مع ألافيس، وأن يضع البطاقة الحمراء خلف ظهره وألّا يفكر في شيء سوى المباراة المقبلة".

وأضافت أن مسؤولي الفريق حاولوا إقناع الفرنسي بأنهم بحاجة إلى النسخة الأفضل من المهاجم الذي أسر الجميع وسجل ثلاثية رائعة ضد مانشستر سيتي في المسابقة القارية، وهي الأهداف التي قد تفتح الباب للتفكير في إمكانية تحقيق إنجاز جديد في سانتياغو برنابيو أمام "المدفعجية".

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وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتيو بيريز رئيس النادي والمدرب كارلو أنشيلوتي يبحثان عن الدافع الذي يحتاجه مبابي للتركيز داخل الملعب فقط. ويؤمنان أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتحليل ما حدث أمام ألافيس.

حتى لا يتكرر السيناريو

واعتذر مبابي في البداية لزملائه في الفريق على تركهم في وضع غير مؤات بعد طرده، ثم للاعب ألافيس الذي قبل اعتذاره، لكن ريال مدريد يعتقد أن هذا ليس كافيا، وأن المهاجم يجب أن يشعر بالدعم والمؤازرة، رغم أن هذا لا يعني أن ما فعله مبرر.

وسجل الفرنسي، الذي تأقلم في مركز قلب الهجوم، 32 هدفاً وقدّم 4 تمريرات حاسمة. ورغم سجله الجيد إلّا أنه عانى من انخفاض حاد في مستواه في عدة مباريات.

ويُقاتل المسؤولون في مدريد حتى لا يتكرر هذا الأمر أمام أرسنال، ويظهر مبابي كشبح في أهم مباراة له حتى الآن بقميص "لوس بلانكوس".